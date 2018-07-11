Continental решил сделать мотоциклы экологичнее и безопаснее

Из-за грядущих изменений законодательства в отношении малокубатурных мотоциклов немецкий концерн перенесет на двухколесные транспортные средства часть решений из мира автомобильного.

Во многих странах мотоцикл — это не техника для активного отдыха, а основное транспортное средство. Такими рынками являются, например, Индия и Китай, где двухколесные машины с одноцилиндровыми двигателями объемом до 150 «кубиков» пользуются гигантским спросом.

Обе страны готовят изменения в законодательстве, связанные с вредными выхлопами от такой техники. В Индии с 2020 года будут запрещены карбюраторные мотоциклы, а в Китае новые стандарты вступят в силу уже в четвертом квартале этого года.

При этом из-за широкого распространения мотоциклов в этих странах большинство аварий происходит именно с их участием: например, в Индии это 95,5% от всех ДТП, а в целом по миру мотоциклы участвовали в 28,8% аварий. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 в Индии смертность в авариях с участием мотоциклов составляла 5,6 случая на 100 тысяч жителей, в Китае этот показатель чуть ниже (5,1 на 100 тысяч населения).

Чтобы «вписать» мотоциклы в ужесточающиеся экологические стандарты, в Continental разработали бюджетный электронный блок управления впрыском, предназначенный специально для мотоциклов с объемом двигателя до 150 куб. см. В отделении Wheelers&Powersports спроектировали недорогой катализатор, который нейтрализует вредные выбросы в выхлопе мотоциклов.

«Большинство знают, как „выкрутить гашетку“, но немногие умеют правильно затормозить, особенно в экстренной ситуации», — говорят в Continental. Потому, считают в концерне, очень важно оснастить как можно больше мотоциклов антиблокировочной системой (ABS). В компании разработали блок одноканальной ABS, который получил название MiniMAB. Он создавался специально для азиатских рынков.

Еще одна разработка — система мониторинга объектов в «мертвых» зонах. Она работает по аналогии с автомобильной: датчики улавливают другие транспортные средства позади мотоцикла. Если таковое окажется в «мертвой» зоне, то в зеркале замигает желтый светодиод, который предупредит мотоциклиста об опасности маневра.

Фото: Continental