Правительство Новой Зеландии запустило интересную социальную рекламу ремней безопасности с фотографиями и историями пострадавших, но не сломленных мужчин.

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«Пристегнись. Живи дальше» (Belt Up. Live on) — это девиз новой социальной рекламы, направленной на популяризацию ремней безопасности в Новой Зеландии. Рекламу отличает то, что в ней нет ни давления на жалость, ни фотографий страшных последствий аварий или собирательных образов семьи, ни громких призывов, ни угроз. Но при этом сразу хочется пристегнуться и не заниматься никому не нужными глупостями.

Чиновники вдруг поняли, что не надо придумывать истории, высасывая их из пальца, или закидывать в СМИ общие лозунги. Вокруг есть множество примеров пользы ремней безопасности, и истории эти отличаются счастливым концом. Остается только собрать их и подать без лишней патетики и надрыва.

На специально созданном сайте любой желающий может поделиться своей историей того, как он выжил в аварии благодаря ремню безопасности. Например, автомобиль 21-летнего Дэна Мэйсона был протаранен машиной с пьяным водителем за рулем. Дэн сломал ребро, челюсть и получил еще 6 различных переломов, а также сотрясение мозга. Но застегнутый ремень безопасности в итоге спас ему жизнь, как и другому автомобилисту — Лиаму Бетеллу.

Во время ДТП Лиам управлял грузовиком, но большая масса автомобиля его не спасла, а спас ремень. При этом мужчина сломал почти все ребра, у него было внутричерепное кровотечение и он провел в коме 10 дней, очнувшись накануне дня рождения дочки.

Уилл Джайлс попал в аварию на перекрестке: его автомобиль получил удар в зад. Уилл выжил благодаря застегнутому ремню безопасности, но получил травму мозга и учился заново жить, ходить и говорить, но настоящему мужчине все по плечу, если на этом плече прочный ремень безопасности.

Непристегнутый ремень безопасности — одно из самых частых нарушений ПДД в России.

К ремням безопасности автопроизводители относятся особенно трепетно — от них зависит количество звезд по результатам краш-тестов. А в скором времени могут появиться ремни с подогревом, которые запатентовала компания Ford.

Фото: beltedsurvivors.nz