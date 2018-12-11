Компания получила новый патент — на ремень безопасности с электрическим подогревом.

В компании Ford решили, что ремни безопасности должны быть тоже теплыми, как сиденья и руль. Недавно компания подала заявку на патент ремня безопасности с подогревом, чтобы тонкая полоска ткани на вашей груди всегда была теплой.

Это сложно назвать зимним подогревом, так как в это время года мы садимся в автомобили в теплых куртках и не чувствуем, насколько холодны ремни безопасности. Скорее, новая опция может пригодиться прохладным летом, осенью или весной, когда мы ездим без верхней одежды. Но и тут остается место сомнениям. В любом случае, компании будет что продавать в дополнение к «полному фаршу».

Это не самый революционный патент и, кажется, не имеет особого смысла. Возможно, когда-то так же думали о подогреве руля и даже сидений. Не исключено, что подогрев ремня безопасности, вопреки ожиданиям, окажется весьма комфортной опцией.

Как работает ремень безопасности с подогревом? Электрические нагревательные элементы вшиты в лямки ремня, при этом питание на них подается только после защелкивания замка. То есть вы пристегиваетесь холодным ремнем, после чего он нагревается.

Возможно, ремень с подогревом был запатентован лишь для того, чтобы застолбить идею, без намерения ее внедрения в выпускаемые автомобили. Но будьте готовы к тому, что скоро вам предложат автомобиль с подобной опцией, входящей в какой-нибудь зимний пакет, за которую придется заплатить.

Недавно Ford выяснил, какие зимние опции являются самыми востребованными.

Ford патентует одну технологию за другой. Например, у компании есть патент на фары, светящие строго по разметке.

Фото: Ford