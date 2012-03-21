Названы самые популярные нарушения ПДД

В 2018 году ГИБДД возбуждала административные дела за нарушения водителями правил дорожного движения 131,5 млн раз, это на 17% больше, чем в 2017 году. Постановлений о штрафах в итоге вынесено 129,2 млн; по данным МВД, оплачено 80%, это на 2% больше, чем в 2017 году.
Большинство штрафов (105,9 млн) было выписано по делам, возбужденным после фиксации нарушений камерами, число которых за год увеличилось на четверть: на сегодняшний день на российских дорогах работает 10,8 тыс. стационарных комплексов (+20% к 2017 г.) и 3,9 тыс. мобильных комплексов (+5% к 2017 г.).
За год в топ-10 самых распространенных нарушений ПДД изменений не произошло. Логично, что вместе с ростом числа камер растет и число нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился со статистикой административных дел по «водительской» части КоАП России. Причем пятая часть всех штрафов выписана в Москве, где камер больше всего и они фиксируют различные нарушения.
В прошлом году, по статистике, значительно снизилось число нарушений, связанных с пешеходами. Но эксперты говорят о том, что связано это с сокращением штата ГИБДД: фиксировать нарушения просто некому, а автоматические комплексы перед переходами пока работают лишь в Москве, и то в качестве эксперимента.
Топ-10 самых распространенных нарушений ПДД в 2018 г.
|
Место
|
Нарушение
|
Количество в 2018 г., млн
|
К 2017 г., %
|
1
|
Нарушение скоростного режима
|
87,3
|
+26,7
|
2
|
Несоблюдение требований знаков и разметки
|
8,6
|
+59,2
|
3
|
Проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика
|
4,3
|
+4,8
|
4
|
Нарушения правил применения ремней безопасности и мотошлемов
|
2,9
|
+3,5
|
5
|
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда
|
2,8
|
—9,6
|
6
|
Нарушения в области ОСАГО (нет полиса, просроченный полис)
|
2,6
|
—7,1
|
7
|
Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении
|
2,4
|
—20
|
8
|
Непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения
|
1,5
|
—13,3
|
9
|
Тонировка с нарушениями
|
1,3
|
—13,3
|
10
|
Нарушения правил перевозки детей
|
0,69
|
—11,5
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также не очень согласны со статистикой и связывают снижение нарушений в области ОСАГО лишь с тем, что нарушителей стали реже выявлять. В союзе говорят, что, по данным страховщиков, число водителей без полиса ОСАГО за год не изменилось и составляет около 5%.
- Камеры начнут фиксировать отсутствие полиса ОСАГО в 15 регионах России. Эксперимент планировали запустить еще в 2018 году.
- По планам Минтранса к 2024 году число камер на российских дорогах должно увеличиться в 2 раза.
Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
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