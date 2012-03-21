Названы самые популярные нарушения ПДД

В прошлом году значительно выросло количество нарушений, зафиксированных камерами, а вот инспекторы ГИБДД стали выписывать протоколы реже.

В 2018 году ГИБДД возбуждала административные дела за нарушения водителями правил дорожного движения 131,5 млн раз, это на 17% больше, чем в 2017 году. Постановлений о штрафах в итоге вынесено 129,2 млн; по данным МВД, оплачено 80%, это на 2% больше, чем в 2017 году.

Большинство штрафов (105,9 млн) было выписано по делам, возбужденным после фиксации нарушений камерами, число которых за год увеличилось на четверть: на сегодняшний день на российских дорогах работает 10,8 тыс. стационарных комплексов (+20% к 2017 г.) и 3,9 тыс. мобильных комплексов (+5% к 2017 г.).

За год в топ-10 самых распространенных нарушений ПДД изменений не произошло. Логично, что вместе с ростом числа камер растет и число нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился со статистикой административных дел по «водительской» части КоАП России. Причем пятая часть всех штрафов выписана в Москве, где камер больше всего и они фиксируют различные нарушения.

В прошлом году, по статистике, значительно снизилось число нарушений, связанных с пешеходами. Но эксперты говорят о том, что связано это с сокращением штата ГИБДД: фиксировать нарушения просто некому, а автоматические комплексы перед переходами пока работают лишь в Москве, и то в качестве эксперимента.

Топ-10 самых распространенных нарушений ПДД в 2018 г.

Место Нарушение Количество в 2018 г., млн К 2017 г., % 1 Нарушение скоростного режима 87,3 +26,7 2 Несоблюдение требований знаков и разметки 8,6 +59,2 3 Проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика 4,3 +4,8 4 Нарушения правил применения ремней безопасности и мотошлемов 2,9 +3,5 5 Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда 2,8 —9,6 6 Нарушения в области ОСАГО (нет полиса, просроченный полис) 2,6 —7,1 7 Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении 2,4 —20 8 Непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения 1,5 —13,3 9 Тонировка с нарушениями 1,3 —13,3 10 Нарушения правил перевозки детей 0,69 —11,5

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также не очень согласны со статистикой и связывают снижение нарушений в области ОСАГО лишь с тем, что нарушителей стали реже выявлять. В союзе говорят, что, по данным страховщиков, число водителей без полиса ОСАГО за год не изменилось и составляет около 5%.

Камеры начнут фиксировать отсутствие полиса ОСАГО в 15 регионах России. Эксперимент планировали запустить еще в 2018 году.

По планам Минтранса к 2024 году число камер на российских дорогах должно увеличиться в 2 раза.

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС