Названы самые популярные нарушения ПДД

В прошлом году значительно выросло количество нарушений, зафиксированных камерами, а вот инспекторы ГИБДД стали выписывать протоколы реже.

В 2018 году ГИБДД возбуждала административные дела за нарушения водителями правил дорожного движения 131,5 млн раз, это на 17% больше, чем в 2017 году. Постановлений о штрафах в итоге вынесено 129,2 млн; по данным МВД, оплачено 80%, это на 2% больше, чем в 2017 году.

Большинство штрафов (105,9 млн) было выписано по делам, возбужденным после фиксации нарушений камерами, число которых за год увеличилось на четверть: на сегодняшний день на российских дорогах работает 10,8 тыс. стационарных комплексов (+20% к 2017 г.) и 3,9 тыс. мобильных комплексов (+5% к 2017 г.).

За год в топ-10 самых распространенных нарушений ПДД изменений не произошло. Логично, что вместе с ростом числа камер растет и число нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился со статистикой административных дел по «водительской» части КоАП России. Причем пятая часть всех штрафов выписана в Москве, где камер больше всего и они фиксируют различные нарушения.

В прошлом году, по статистике, значительно снизилось число нарушений, связанных с пешеходами. Но эксперты говорят о том, что связано это с сокращением штата ГИБДД: фиксировать нарушения просто некому, а автоматические комплексы перед переходами пока работают лишь в Москве, и то в качестве эксперимента.

Топ-10 самых распространенных нарушений ПДД в 2018 г.

Место

Нарушение

Количество в 2018 г., млн

К 2017 г., %

1

Нарушение скоростного режима

87,3

+26,7

2

Несоблюдение требований знаков и разметки

8,6

+59,2

3

Проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика

4,3

+4,8

4

Нарушения правил применения ремней безопасности и мотошлемов

2,9

+3,5

5

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда

2,8

—9,6

6

Нарушения в области ОСАГО (нет полиса, просроченный полис)

2,6

—7,1

7

Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении

2,4

—20

8

Непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения

1,5

—13,3

9

Тонировка с нарушениями

1,3

—13,3

10

Нарушения правил перевозки детей

0,69

—11,5

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также не очень согласны со статистикой и связывают снижение нарушений в области ОСАГО лишь с тем, что нарушителей стали реже выявлять. В союзе говорят, что, по данным страховщиков, число водителей без полиса ОСАГО за год не изменилось и составляет около 5%.

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

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