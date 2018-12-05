Известны регионы, где полисы ОСАГО проверят с помощью камер

К эксперименту готовы присоединиться более 15 регионов, сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Первым из пилотных регионов, готовых начать проверку наличия действующего полиса ОСАГО с помощью установленных на улицах камер фото- и видеофиксации, станет Москва. Евгений Уфимцев рассказал, что такой эксперимент стартует уже в ближайшее время, впрочем, он уже несколько раз откладывался.

«Пока я не могу назвать точную дату, потому что это очень сложный и долгий процесс. Но могу сказать, что процесс подготовки подходит к концу, наша информационная система готова. Мы считаем важным синхронизировать 40 миллионов транспортных средств, наших баз с ГИБДД так, чтобы не было ошибок, чтобы не наказывать тех, у кого есть полис, но он не определился из-за сбоя», — сказал он.

РСА получил более 15 запросов от различных регионов РФ с просьбой подключить их к данному эксперименту. Помимо Москвы это Нижний Новгород, Великий Новгород, Челябинск, Республика Татарстан и ряд других.Предстоит еще выполнить ряд условий, чтобы проверка стала более точной. Теперь для проверки наличия полиса ОСАГО недостаточно государственного номера, число параметров решено увеличить. Необходимы также данные ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства.После запуска проверок в регионе водители, не имеющие полиса ОСАГО, будут вынуждены приобрести его в кратчайшие сроки. Страховщики настаивают, а ГИБДД их в этом поддерживает, чтобы не имеющих полиса водителей штрафовали столько раз, сколько они проедут под камерой, и это будет зафиксировано. Ранее высказывались предложения, что достаточно выписывать штраф один раз за сутки.Чтобы избежать ошибок, постановление о штрафе станут выдерживать некоторое время. Работать это будет следующим образом. Не имеющий полиса ОСАГО автомобиль проехал под камерой, и она это зафиксировала. После данные попадают в базу потенциальных нарушителей и оседают там на 10 дней. После этого делается запрос в АИС РСА, чтобы выяснить, действительно ли нет полиса у водителя данного автомобиля, ведь за это время он вполне мог его оформить. Если по базе данных выяснится, что «автогражданки» по-прежнему нет, то только тогда водителю выписывают штраф. На сегодняшний день он составляет 800 рублей.Для получения необходимой информации потребуется совместить данные нескольких баз — АИС РСА и федеральной информационной системы ГИБДД. Если пилотный проект покажет хорошие результаты, его распространят и в других регионах.

Летом в Москве в тестовом режиме уже опробовали систему проверки полиса ОСАГО с помощью камер. За один день проверили 4,5 млн машин, из них по 6% в базе данных не нашлось информации о наличии полиса.

В России начало работать бюро страховых историй, где собрана вся информация по конкретным страховым случаям, и можно отслеживать недобросовестных клиентов и попросту мошенников.

В декабре Банк России и Минфин утвердили предельные базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО. Будет расширен тарифный коридор, полис привяжут к водителю и введут более гибкую систему коэффициента «возраст-стаж». Подробнее об этом в нашем материале.



Фото: ТАСС