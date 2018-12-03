ОСАГО подешевеет. Но только для пенсионеров!

Банк России и Минфин утвердили предельные базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО. Предложенные меры направлены на то, чтобы сделать расчет ОСАГО более справедливым и индивидуальным для автовладельцев, говорится на сайте регулятора.

Во-первых, предусматривается расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и 20% вверх: с нынешних 3432–4118 руб. до 2746–4942 в будущем. Решать, какой установить тариф, будут сами автостраховщики, задача ЦБ — за ними присматривать, чтобы те не злоупотребляли верхним пределом.

Во-вторых, вводится более гибкая система коэффициента «возраст-стаж» (КВС). Сейчас градаций четыре, будет 58. Для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных — повышен, говорится на сайте Банка России. Так, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше — 0,93. Таким образом, люди пенсионного возраста получат льготные условия, а цена полиса станет более индивидуализированной.

В-третьих, реформированию подвергнется и коэффициент аварийности — бонус-малус (КБМ). По новой системе КБМ страховую историю привяжут к водителю, а не к автомобилю, как сейчас. Его будут назначать водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитывать не станут. Сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора «автогражданки». Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца будет несколько значений КБМ (например, в его автопарке несколько автомобилей с разной историей аварийности), то ему будет присвоен самый низкий (выгодный) из них. Это позволит избежать ошибок и злоупотреблений. При перерыве в вождении обнуляться КБМ не будет и все накопленные скидки сохранятся. На транспортных средствах юрлиц КБМ будет единым для всех машин в автопарке.

В ближайшее время документ направят на регистрацию в Минюст.

С 1 декабря поднимут цены в справочниках расчета стоимости запчастей ОСАГО, в среднем на 6,5%. Антимонопольная служба Татарстана выдала предписание скорректировать цены, которые показались ведомству неактуальными.



Предполагается, что на втором (перспективном) этапе либерализации ОСАГО из расчета стоимости «автогражданки» уберут коэффициент мощности и территориальный коэффициент.



Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС