Вперед, к либерализации ОСАГО: Минфин внес в правительство свои поправки

Самое главное в законопроекте — исключение из расчета стоимости ОСАГО коэффициента мощности и территориального коэффициента. Однако делать это предлагается поочередно — сначала убрать первое, через год — второе. И все это только после внедрения поправок, предложенных профильным ведомством — Банком России.

Предлагаемые Минфином поправки позволят еще ближе продвинуться к осуществлению давно лелеемой мечты — либерализации «автогражданки». То есть тариф станет более детализированным и индивидуальным для автовладельца. Раньше все это обсуждалось на уровне предложений, теперь реформа приобретает реальные очертания.

Кроме исключения из расчета стоимости «автогражданки» коэффициента мощности и территориального коэффициента, законопроект Минфина предполагает, что коэффициент, учитывающий количество нарушений водителем правил дорожного движения, который предлагалось применять ранее, станет не коэффициентом, а фактором, влияющим на базовую ставку тарифа ОСАГО.

Минфин обсудил свой законопроект с заинтересованными ведомствами, в том числе и с ЦБ, получил их одобрение, и только после этого внес документ в правительство.

Все эти изменения будут оформлены законодательно только на втором этапе либерализации ОСАГО. На первом этапе свои изменения внесет Банк России. Первый этап реформы предполагает расширение тарифного коридора, реформу КВС (коэффициент возраст-стаж) и КБМ (коэффициент бонус-малус).

Страховщики утверждают, что сейчас система тарифов разбалансирована, и это надо менять. После реформирования ОСАГО около 20% водителей, тех, что представляют серьезный риск на дорогах, получат повышенный тариф а для добросовестных водителей он либо останется прежним, либо понизится в цене.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что рассмотрение новых изменений в закон об ОСАГО планируется на осеннюю сессию.

Недавно в Банке России взыскались резко против предложения РСА позволить применять в ремонте поврежденных автомобилей бэушные запчасти.

Поправок в «автогражданку» готовится так много, что вызывает сомнение, все ли они необходимы? Кроме того, многие не верят заявлению страховщиков, что для добросовестных граждан тарифы останутся прежними. Депутат Вячеслав Лысаков попросил Владимира Путина приостановить реформу и детально разобраться со всеми поправками. А специалисты в администрации президента для этого найдутся.



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