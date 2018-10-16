Большой тест обновленных бюджетников: кого боится Лада Гранта?

«За рулем» выяснил, в чем, кроме цен, конкурируют обновленные Лада Гранта и Renault Logan.

Обновленные Гранты (красная справа) одинаковы с лица, а задняя часть изменилась только у седана и лифтбека. Последнему достался новый бампер с черной полосой, на которой незаметны датчики парковки. У всех остальных версий черные датчики ставят на бампер, окрашенный в цвет кузова, и это явно не украшает машину.

Две горячие новинки осени — обновленные Лада Гранта и Renault Logan. Недолго думая, мы раздобыли один из первых Логанов и отправились на его малую родину — в Тольятти. Его ведь собирают на одном конвейере с Грантой! Вот там, в окрестностях Жигулевских гор, и устроим им очную ставку.

Отныне Гранта — это не только седан и лифтбек, но и хэтчбек с универсалом, известные доселе под именем Калина. А позже подтянется и универсал Гранта Cross.

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Теперь Гранта — самое богатое по количеству кузовных версий семейство. Происки маркетологов? Ведь с такой подмогой Гранта будет бороться за абсолютное лидерство по продажам с Вестой и корейской парочкой Solaris/Rio. Но вряд ли дело только лишь в статистических манипуляциях. Просто раньше Калина занимала промежуточную ступень между флагманской Вестой и совсем уж бюджетной Грантой, а проще говоря, сильно удешевленной Калиной. Теперь всё семейство облагородили, а предельная унификация положительно скажется на себестоимости.

Помните эти страшные черные бамперы в базовой версии? Забудьте! Теперь даже в начальной модификации машина окрашена в один цвет, в салоне есть крепления для детских кресел Isofix и обязательная система ЭРА-ГЛОНАСС. В исполнениях побогаче появился электрообогрев лобового стекла, три подголовника во втором ряду, повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал и фетровые подкрылки колесных арок во благо шумоизоляции. Куда уж тут разводить Калину с Грантой? Проще объединить практически прямых конкурентов под одним именем и не морочить людям голову.

У Renault схожая история. Седан Logan и соплатформенный хэтчбек Sandero пользуются у нас хорошим спросом. Суммарно они заняли бы шестую строчку в рейтинге продаж, а порознь не входят и в топ‑10. Рестайлинг привнес новый дизайн передней части со светодиодными ходовыми огнями, улучшенные материалы отделки салона, новый руль и рычажок на полу у водительского кресла, предназначенный для открывания лючка бензобака. А еще обещали указатель температуры антифриза, но на нашей машине его еще нет — появится на Логанах, выпущенных после 29 октября.

Раньше, когда в разговоре с кем-то я ругал Гранту за ее недостатки, все аргументы оппонента в итоге сводились к одному: «А что ты хотел за такие деньги?». И вот теперь, глядя на новый облик Гранты, я удивляюсь — надо же, какая классная внешность может быть у самого доступного на рынке автомобиля! Гранта смотрится интереснее, современнее и легче кургузого и более дорогого Логана.

Лада Гранта Представлена в мае 2011 года. Создана на базе Калины — но в более дешевом исполнении. Гранта заменила машины семейства Самара, а теперь поглотила и Калину. Ранее лифтбек собирали в Ижевске, но теперь все Гранты производят в Тольятти. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.6 (87 л.с.) — от 419 900 руб.

1.6 (106 л.с.) — от 516 500 руб.

1.6 (98 л.с.) — от 581 500 руб. Renault Logan Машину второго поколения представили в мае 2014 года. В Европе продается под маркой Dacia. В Турции известна как Renault Symbol. В основе лежит модернизированная платформа B0. Сборка — в Тольятти.. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.6 (82 л.с.) — от 544 000 руб.

1.6 (113 л.с.) — от 667 990 руб.

1.6 (102 л.с.) — от 697 990 руб.

Ощущения и цифры

Гранта компактнее Логана: на 91 мм в длину и на 33 мм в ширину. А заявленный объем багажника Гранты составляет 520 литров — на десять больше, чем у Логана. Можете представить, как всё это сказалось на внутрисалонном пространстве. В Ладе ощутимо теснее! Особенно во втором ряду. Троим взрослым тут уже не до комфорта — доехать бы. Хотя у машин в дорогих версиях здесь три подголовника. Но рестайлинг ни при чем: таким расклад «по тесноте» был и прежде.

Передняя панель изменилась несильно: ­появились Х‑образные детали в оформлении, хромированные окантовки боковых воздуховодов, а полка с пассажирской стороны переехала внутрь бардачка. Пластик по-прежнему нарочито жесткий. Климат-контроль озадачил: индикации температуры нет, лишь пиктограммы.

Приборная панель теперь — в стиле Весты. Красиво, но радиальная оцифровка ­затрудняет считывание информации.

Кнопки открывания багажника в салоне больше нет, но есть заглушка. Почему бы не убрать и отверстие в панели под нее?

Новый дизайн ручек странный — мое запястье так не сгибается. Прежние ­удобнее.

Четырехступенчатый автомат Jatco хорошо согласован с 98‑сильным мотором. Можно сэкономить 30 000 рублей, если выбрать машину с 5-ступенчатым роботом.

Бокс с откидной крышкой. Серьезно? А куда крепить навигатор и смартфон?

Бардачок двухсекционный. Что мешало добавить кромку верхней полочке, чтобы при открывании крышки ее содержимое не высыпáлось в нижнюю часть?



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Водителю Гранты тоже тесно: в пространство между обшивкой двери и рычагом регулировки сиденья по высоте (эта функция появилась с рестайлингом и только на дорогих машинах) едва помещается ладонь. И это при том, что у Гранты нет дверных карманов. Дискомфорта добавляет низкая подоконная линия — будто в аквариуме сидишь.

Logan с его массивной передней панелью и широкими стойками кузова дарит куда больше чувства защищенности. Да и просторнее в нем во всех направлениях.

Материалы отделки в Renault заметно качественнее и визуально, и тактильно. А вот эргономические недочеты те же: обеим машинам недостает регулировки рулевой колонки по вылету. Для рослых водителей — беда.

С рестайлингом материалы отделки стали приятнее. Солидности добавляет новый руль в коже (опция) с очень удобным хватом и кнопками круиз-контроля (Гранте такая функция недоступна). У Логана есть карманы на всех дверях, а у Гранты — нет.

Панель приборов не изменилась. Шкалы хорошо читаются, а вскоре в меню борткомпьютера появится и температура антифриза.

Дистанционный пуск двигателя есть только у Renault. Для топовых версий Drive и Style это стандартное оснащение. Как опция доступен за 6990 рублей (но только не в базовой версии).

Отголоски извращенных французских понятий об эргономике: кнопки задних стеклоподъемников размещены на центральной консоли.

С 4-ступенчатым автоматом собственной разработки Logan тратит уж слишком много топлива, особенно в городе. Из вариантов — только механика. А с ней умеют (и хотят) управляться не все.

На полу Логана появился рычажок для отпирания лючка бензобака.

Вот же — и ниша имеется, и гаджет получится прилепить на лобовое стекло.



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Наклон спинки водительского кресла у Логана регулируется с помощью рычажка — достаточно откинуть его назад и быстро выставить нужный угол. У такого механизма лишь один минус: регулировка ступенчатая, а шаг слишком большой. Лично мне не хватило промежуточного положения.

У передних сидений Гранты спинка регулируется вращающейся шайбой. Это позволяет с высокой точностью подобрать угол ее наклона. Но тугую шайбу нужно вращать всякий раз, когда возникает нужда сложить спинку заднего сиденья: падая, она упирается в переднее кресло, которое приходится сдвигать вперед или выставлять его спинку практически вертикально. А потом еще думать над тем, куда пристроить снятые с заднего сиденья подголовники.

У Логана всё проще и быстрее: спинка просто ложится вперед, образуя небольшую ступеньку в багажном отсеке. Расстояния до передних кресел достаточно. Так что пока, вне зависимости от комплектации, преимущество на стороне Логана.

После обновления гамма силовых агрегатов стала общей для всех Грант. Двигатель — восьмиклапанный (87 л.с.) либо шестнадцатиклапанник мощностью 98 или 106 л.с. Коробки передач: 5-ступенчатая механика, модернизированный робот с одним сцеплением и гидромеханика Jatco — 4-ступенчатая.

У Логана всё как прежде: моторы мощностью 82 л.с. (восьмиклапанный), 102 и 113 л.с. (шестнадцатиклапанные). Альтернатива 5-ступенчатой механике — 4-ступенчатый автомат DP2. Капот Логана удерживает газовый упор, а у Гранты — обычная подпорка. Номер переехал с бампера на крышку багажника, а над ним красуется надпись LADA большими буквами — почерк шеф-дизайнера Стива Маттина.

Рестайлинговый Logan с кормы не распознать — здесь изменений нет. Разве что на лючке бензобака исчезла выемка под палец — теперь лючок открывается из салона.

Порог багажника Гранты прикрыт пластиком, а у Логана — нет. Обивка внутренней части крышки не предусмотрена у обоих — к чему она в трехобъемном кузове?

Багажник Логана вмещает 510 литров (на десять меньше, чем грантовский), а часть пространства съедает инструмент на боковинах (у Гранты он внутри запаски).



Удовольствие или работа?

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На тест мы взяли младшие 16‑клапанные моторы в паре с автоматами. К последним в городе претензий нет вовсе, а вот на трассе очень недостает пятой передачи для лучшей экономичности. Но вот моторы…

Двигатель ВАЗ‑21127 непростительно для современного автомобиля вибронагружен. Дрожь то и дело пробегает по рулю, рычагу автомата и сиденью. Мотор громкий, из-за чего разгон кажется бодрее, чем есть на самом деле. Впрочем, это всего лишь ощущения. На деле Logan и Гранта вполне сопоставимы в части разгонной динамики.

Экономичность? Реношный мотор K4M прожорливее: на трассе требует в среднем 7,8 л/100 км. Лада тратит в таких же условиях чуть больше семи литров. В городе разница еще больше.

Новая обивка сидений Гранты сделала прежде унылый салон чуть интереснее. Кресла в меру удобные, но посадка кажется чересчур завышенной, даже с новой функцией регулировки по высоте в пределах 40 мм. Сзади появились фиксаторы неиспользуемых замков ремней безопасности и язычок для удержания ремня при складывании спинки. Но сам процесс складывания очень трудоемкий. Даже подголовники снять придется.

И всё же я предпочел бы Logan, особенно если предстоит дальняя дорога. Хотя бы из-за лучшего акустического комфорта.

Получить удовольствие от управления Грантой невозможно при любой манере вождения. Основные претензии — к управляемости. В плавных поворотах руль требует чрезмерных усилий: электроусилитель и не думает помогать. Обратной связи минимум, реакции задумчивые. Курс я вынужден корректировать и на прямой, и в поворотах. В общем, не расслабишься.

Проблема с управляемостью не нова, но ее до сих пор не решили. Виной всему изначально несовершенная «тележка» Калины, и без пересмотра силовой структуры кýзова уже не обойтись. А раз так, придется ждать Гранту следующего поколения. И надеяться.

Во втором ряду Логана просторнее во всех направлениях.

Сложить спинку Логана можно одним движением. Правда, пол багажника получится ступенькой.

Для задних пассажиров преду­смотрен подстаканник и дополнительная розетка.



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Есть претензии и к приводу педали тормоза. Зависимость степени замедления от усилия на педали нелинейная: в начале хода приходится прикладывать непривычно большое усилие, а затем легко можно передавить — и Гранта клюнет носом.

Впрочем, всё, за исключением управляемости, не настолько критично, чтобы не простить это автомобилю за 419 900 рублей (цена базовой Гранты). Но только не за шестьсот с лишним тысяч, которые просят за топовую версию! Ведь за эти же деньги предлагают Logan, причем не пустой, как барабан. Он понятнее и приятнее в управлении. Его руль тоже не эталон информативности, но связи с машиной больше. Корректировка курса требуется в меньшей степени и только на прямой. И тормоза понятнее.

А вот по части плавности хода — паритет. Удивлены? Я тоже не ожидал. Logan всегда славился всеядной подвеской. Мелкие неровности он как будто не замечает. Крупные отрабатывает тоже хорошо, но всё же чуть грубее, чем Гранта. Любую русскую колдобину подвеска Лады сгладит до степени колеи на дороге. Logan так не умеет. Гранта удручает только тем, что без загрузки чрезмерно подробно передает в салон тремор от мелких неровностей — это быстро начинает досаждать. Так что ехать на пустой машине на дачу приятнее на Логане, а возвращаться, загрузив урожай под завязку, лучше на Гранте.

Копить или сэкономить?

Константин Васильев: «Обновленная Гранта заняла нишу, в которой когда-то доминировал Logan первого поколения. Теперь именно она — самый доступный и неприхотливый автомобиль-трудяга для среднестатистической семьи, жительствующей в каком-либо из российских регионов. А для кого-то и вовсе единственная возможность приобрести новую машину».

С чисто автомобильной точки зрения Logan укладывает Гранту на лопатки, но в бюджетном сегменте, как ни в каком ином, ­всё решает цена.

Базовая Гранта с обновлением подорожала совсем чуть-чуть (419 900 рублей), и она по-прежнему намного дешевле самого простого Логана (544 000 рублей). По ценам машины пересекаются, а вот реальной ­конкуренции нет.

Судите сами: самая дорогая, нафаршированная опциями Гранта Luxe с 98‑сильным мотором и автоматом, климат-контролем, электрообогревами лобового стекла, передних сидений и зеркал, электроприводом всех стеклоподъемников тянет на 608 800 рублей. За эти деньги двухпедальный Logan не купишь — только с механикой, в версии Life. Хоть и с кондиционером, но без обогрева сидений, без задних стеклоподъемников и электропривода зеркал. Получается, что Гранта либо дешевле, либо гораздо лучше оснащена.

И всё же, прежде чем отнести все сбережения к дилеру Лады, представьте ситуацию: неугомонные детишки гостят у тещи, супруга зависла в салоне красоты, вы наконец-то в машине один. Разве не хочется выкрутить громкость магнитолы на максимум и загнать стрелку тахометра разок-другой под красную зону? Я вот попробовал — и взмок, борясь со своенравным грантовским рулем, а на десерт увидел на приборной панели вспыхнувшую пиктограмму Check engine. ­Обычное, к слову, явление для этого мотора.

Неисправности за время теста возникли у обеих машин. После интенсивного разгона Гранта зажгла Check engine, а у Логана от тряски открутилась петля замка багажника.

Так вот, если азарт молодого водителя еще не истлел, а для пассажиров хочется комфорта современной легковушки B‑класса, то Гранта разочарует. Но если бюджет на покупку машины строго ограничен, придется мириться с несовершенством Гранты. Альтернативы попросту нет. Зато есть выбор типа кузова. Из всей грантовской линейки я предпочел бы лифтбек. Он практичнее седана и тем более хэтчбека. И выглядит куда интереснее, чем скучный универсал.

Ну а Logan после рестайлинга «повзрослел», выбился в более дорогой сегмент, в котором конкурентов пруд пруди. На их фоне уже немолодой обрусевший «француз» может легко затеряться.

ЗДОРОВЬЕ ИЛИ ВРЕМЯ? Единственное, над чем при покупке Гранты стоит поразмыслить основательно, - это тип кузова. Седан симпатичнее и статуснее двухобъемного кузова — так, во всяком случае, считают многие. Но если речь о единственной машине в семье, то она должна быть практичной.

Багажник седана вмещает 520 литров, хэтчбека — всего 240 литров. Затем по нараста­ющей: 360 литров увезет универсал и аж 435 литров — лифтбек. В последнем случае важнее даже не литраж, а широченный проем багажника. Именно благодаря ему можно воспользоваться пространством сполна. Мы взяли не самую крупную детскую коляску в сложенном состоянии. В лифтбек она поместилась без труда, а в седан — нет. Придется коляску разбирать. Этот процесс отнимет примерно 10 килокалорий или 30 секунд времени. Если выезжать на прогулку хотя бы раз в неделю, то за год владелец седана сожжет примерно 2000 килокалорий, что неплохо, - а владелец лифтбека сэкономит два часа времени. Жаль, что вместо дешевой петельки на крышке багажника лифтбека не отформовали ручку. А все новые Гранты объединяет то, что личинки замка багажника теперь нет: вместо нее — удобная прорезиненная кнопка.

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