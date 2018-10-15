Пользуясь отсутствием номерных знаков и способа быстро установить личность, «безлошадные» участники аварии нередко пытаются с места инцидента сбежать. С точки зрения закона эта ситуация для водителя крайне неприятная.
Тойота приведет молодежь в восторг своими автомобилями, дизелю — нет, русский рынок будет расти. Об этом рассказал глава Toyota Motor Europe доктор Йохан ван Зил на Парижском автосалоне в интервью Петру Меньших.
Новые шины обычно тестируют на полигонах: туда не поверни, там не езди... Но испытатели «За рулем» обули Шкоду в новую резину Giti GT Radial IcePro3 и махнули по северным дорогам «диким» путем. Шипованная резина на протяжении 5000 километров и асфальт царапала — чтобы убедиться, прочно ли сидит шип, и из рыхлого снега выбиралась — ведь это было самое снежное путешествие года!
Сегмент седанов С-класса переживает не лучшие времена, продолжая планомерно сдавать позиции более доступным представителям B-класса. Смотрите сами: за первые шесть месяцев 2018 года российские дилеры Kia продали 4250 седанов Cerato третьего поколения, тогда как седаны Rio оказались почти в десять раз популярнее! Но на пороге замаячило четвертое поколение Cerato, построенное на новой платформе. А новое поколение, как известно, — всегда новые цены. Вот и поглядим, насколько они оправданы.
Прежде Х5 покупали ценители острой управляемости и бодрой динамики. С появлением пневмоподвески и изменяемых внедорожных настроек ездовой электроники «икс-пятый» практически избавился от слабых мест.
10 признаков, почему хэтчбек лучше кроссовера
Мода на кроссоверы выгодна в первую очередь автопроизводителям: легковую по сути машину можно выгодно продать как эрзац-внедорожник по более высокой цене. Меж тем преимущества кроссоверов в большинстве жизненных ситуаций остаются невостребованными, в то время как даже обычный хэтчбек оказывается куда более рациональным форматом автомобиля. Хотите доказательств? Да пожалуйста!
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