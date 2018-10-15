10 признаков, почему хэтчбек лучше кроссовера

Мода на кроссоверы выгодна в первую очередь автопроизводителям: легковую по сути машину можно выгодно продать как эрзац-внедорожник по более высокой цене. Меж тем преимущества кроссоверов в большинстве жизненных ситуаций остаются невостребованными, в то время как даже обычный хэтчбек оказывается куда более рациональным форматом автомобиля. Хотите доказательств? Да пожалуйста!

10 аргументов в пользу хэтчбека — в галерее ниже.

10 признаков, почему хэтчбек лучше кроссовера
  • 8 достоинств в маленького хэтчбека, которых нет у большого седана, перечислены тут.
  • Факт, что хэтчбек лучше кроссовера, помог осознать Датсун ми-ДО из парка ЗР.
  • А что, если все-таки кроссовер? Все, что нужно знать при выборе кроссовера, вы найдете в этой публикации.
Фото: Depositphotos, фирмы-производители
10 признаков, почему хэтчбек лучше кроссовера

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