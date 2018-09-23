8 достоинств маленького хэтчбека, которых нет у большого седана

Собравшись приобретать автомобиль, многие даже не задумываются, какой тип кузова им больше подходит. ЗР провел анализ преимуществ хэтчбеков B-класса перед седанами класса C.

Только в американских фильмах 20-летняя блондинка с бюстом 4-го размера может быть специалистом по атомной энергетике.

Из афоризмов про размеры и их значение

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Лично я всегда считал и считаю, что настоящий Автомобиль — это седан и не что иное. А если седан при этом еще и большой, то это совсем хорошо. Хотя в далеком детстве заглядывался на «буханку» и на Волгу-универсал ГАЗ-22: я полагал, что на таких машинах хорошо путешествовать!

Само собой, что каким-либо абсолютным критериям существовать в автомире довольно тяжело. Поэтому редакционное предложение отыскать плюсы хэтчбека В-класса перед седаном С-класса показалось мне вполне интересным. Тем более, что нечто подобное я когда-то уже проделывал — правда, тогда сравнивались Матиз и Волга. Сегодня это могут быть машинки типа Renault Sandero и, скажем, седан Ford Focus.

Любопытно, что согласно опросу одной австралийской компании, самыми агрессивными на дороге являются владельцы маленьких машин. Именно они более склонны к грубости на дороге. Кстати, большинство из них — женщины. Но к делу это, конечно же, не относится...

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