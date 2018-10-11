ОСАГО дошло до президента: Путина попросили приостановить реформу

Соответствующее письмо президенту России направил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

В своем обращении к Владимиру Путину автор большинства «водительских» поправок в законодательство говорит о том, что реформа в запланированном виде приведет к повышению тарифов автострахования.

Также он просит президента поручить Счетной палате проверить обоснованность реформ ОСАГО, которые предлагают Минфин, Банк России и Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Поскольку повышение тарифов целиком относится к компетенции Банка России и не требует согласований в федеральных органах власти, только Вы, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, сможете приостановить все реформы, так или иначе связанные с повышением тарифов ОСАГО», — цитирует ТАСС письмо Лысакова президенту России.

Кроме того, Лысаков просит Владимира Путина дать поручение правоохранительным органам проверить законность деятельности РСА на предмет «укрывательства преступлений, совершенных руководителями страховых компаний, которые вывели и продолжают выводить с рынка значительные денежные средства».

Ранее стало известно, что в следующем году страховщикам расширят тарифный коридор на 30%, отменив территориальный коэффициент и коэффициент мощности. В 2020 году тарифный коридор будет расширен еще на 40%. В этом году ЦБ планирует расширить тарифный коридор на 20%.

В Минфине считают, что расширение тарифного коридора не должно привести к серьезному повышению средних цен на полисы ОСАГО, тарифы будут более справедливыми, а конкуренция на рынке «автогражданки» увеличится.

Ранее Лысаков направил запрос в МВД и Банк России с просьбой проверить ОСАГО на убыточность для страховых компаний.

Выплаты по ОСАГО продолжают снижаться, но страховщики предлагают не верить сухим цифрам.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС