Выплаты по ОСАГО снижаются, но страховщики говорят: «Не верьте цифрам»

Российский союз автостраховщиков отчитался по выплатам по ОСАГО за первые восемь месяцев этого года.

В РСА говорят, что средняя выплата за январь-август 2018 года составила 65 186 рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее. На 15% снизилось количество заявленных и урегулированных убытков с 1,69 до 1,44 млн. А вот средняя премия снизилась не так сильно — всего на 1,8% до 5683 рублей.

Всего за первые восемь месяцев этого года страховщики получили по ОСАГО премий на сумму в 148,41 миллиарда рублей. Это лишь на процент меньше, чем годом ранее. При этом общая сумма выплат по страховым случаям снизилась аж на 28% до 92,27 миллиарда рублей.

Впрочем, страховщики призывают не верить этим бумажным цифрам и продолжают говорить об убыточности бизнеса в сегменте «автогражданки».

По словам глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, период возмещения убытков через суды примерно в два раза больше, чем при выплате компенсации деньгами (на ремонт автомобиля отводится месяц). Поэтому такие убытки попадают в отчетность позднее, что «создает впечатление снижения количества убытков». Кроме того, на снижение убытков и суммы выплат повлияло и расширение практики натурального возмещения, когда пострадавшая сторона получает не деньги, а направление на ремонт в сервис.

Именно значительное снижение выплат по ОСАГО при незначительном росте по сбору премий заставило Центробанк отложить введение расширенного на 20% тарифного коридора. Регулятор заказал дополнительные исследования на рынке и уже после их изучения направит окончательное предложение для регистрации в Минюсте. Тому потребуется месяц для того, чтобы утвердить документ. То есть «автогражданка» подорожает не ранее ноября этого года.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС