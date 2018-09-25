ОСАГО: пряников не ждите! Страховщики высказались по поводу реформы

Российский союз автостраховщиков не согласился с большинством предложений Центробанка, Минфина, депутатов и сенаторов, которые прозвучали в ходе парламентских слушаний.

Парламентские слушания реформы завершились вчера обсуждением в Совете Федерации, после чего Российский союз автостраховщиков (РСА) собрал экстренную пресс-конференцию. На ней глава РСА Игорь Юргенс и исполнительный директор союза Евгений Уфимцев рассказали, с какими предложениями страховщики согласны, а с какими нет.

Привязка полиса к водителю

Это одно из важных предложений, прозвучавших в ходе обсуждения реформы. Аргумент простой — автовладелец физически не может ездить на всех имеющихся у него машинах одновременно, потому было бы логичным привязать полис к водителю, а не к машине. Игорь Юргенс говорит о том, что в большинстве регионов приходится около 400 автомобилей на тысячу граждан, то есть одним автомобилем пользуются три человека, у которых есть водительские права.

«Покупать, например, жителям Омска не одну страховку за 4 тысячи на один автомобиль, а три полиса по 4 тысячи рублей на каждого водителя — наверное, неправильно. Поэтому в перспективе, когда будет наработана база и предоставлена более широкая возможность страховщикам применять скидки за стиль и характер вождения, за существующий пробег, эту тему можно будет обсуждать, но пока это только перспектива», — пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Видеозапись приобретения полисов

ЦБ и Минфин хотят сделать обязательной видеозапись оформления договоров «автогражданки». Это должно помочь избежать случаев навязывания дополнительных услуг, а также отказов в продаже полисов под разными предлогами. В РСА не согласны и с этим предложением, утверждая, что затраты на организацию данного процесса будут слишком высокими для страховых компаний. В качестве аргумента они приводят тот факт, что и сегодня у потребителя есть право фиксации на фото, видео и аудио процесса заключения договора или написания жалобы. Кроме того, для переоборудования офисов их придется закрыть на некоторое время, что ударит по доступности ОСАГО.

Борьба с водителями

Единственное, с чем согласились страховщики, так это с необходимостью усиления борьбы с теми, кто ездит без «автогражданки». Сегодня водитель сам вынужден собирать все документы и судиться с виновником для получения компенсации. Здесь в РСА готовы идти навстречу.

«Мы готовы совместно с Минфином и ЦБ обсудить вопрос, как же защитить пострадавшего, несмотря на нашу борьбу с нерадивыми водителями, которые не купили полис ОСАГО — они все равно останутся, они остаются в каждой стране», — заявил Уфимцев.

Впрочем, пока конкретные предложения сводятся только к увеличению штрафа за езду без полиса ОСАГО.

Подорожает ли ОСАГО?

Страховщики поддерживают расширение тарифного коридора на 20%, которое запланировал Центробанк. При этом в РСА говорят, что установление справедливого тарифа повысит доступность ОСАГО. Если сегодня около 16% автовладельцев сталкиваются с трудностями при покупке полиса, то после первого этапа либерализации, то есть расширения тарифного коридора, их число должно снизиться до 3–5%.

Глава РСА Игорь Юргенс признает что реформа должна быть аккуратной. «Если на первом этапе люди почувствуют: больно, то, может быть, второго этапа никогда и не будет», — заявил Игорь Юргенс.

В настоящее время ЦБ заканчивает актуарные исследования и готовится направить предложения по расширению тарифного коридора в Минюст. Так как процесс регистрации в Минюсте занимает около месяца, то новые тарифы будут введены не раньше ноября.

Страховщики предлагают ставить без согласований на ремонтируемые автомобили б/у запчасти.

Недавно были внесены изменения в правила ОСАГО. Теперь электронный полис начинает действовать только через три дня после его приобретения.

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