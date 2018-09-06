Минфин взялся за езду без ОСАГО. Штраф скоро вырастет?

На повышении штрафа за отсутствие ОСАГО настаивали страховщики. С сентября этого года даже планировалось начать фиксировать езду без полиса «автогражданки» с помощью камер.
Теперь же в ведомстве задумались, на сколько должен быть повышен штраф, хотя ранее вносили в правительство предложение о повышении штрафа с нынешних 800 до 5 тыс. рублей. Кроме того, в Минфине пока не решили, как часто нужно штрафовать владельца автомобиля.
«Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил», — цитирует РИА Новости заместителя министра финансов Алексея Моисеева.
Кроме того, чиновник говорит о том, что в вопросе штрафов есть «развилка»: сколько раз штрафовать водителя в сутки за отсутствие полиса ОСАГО? По его словам, если рассуждать рационально, в случае совершения одной поездки и нарушение должно считаться как одно.
Наконец, Алексей Моисеев говорит о том, что страховщики должны вначале разобраться с качеством ремонта, а затем можно будет поднимать вопрос повышения штрафов за отсутствие ОСАГО.
- Страховщики хотят ставить на ремонтируемые по ОСАГО автомобили б/у запчасти не спрашивая на это согласия автовладельца.
- Осенью тарифный коридор ОСАГО будет расширен. Это неминуемо приведет к подорожанию полисов «автогражданки».
Фото: Донат Сорокин/ТАСС, коллаж «За рулем»
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