Минфин взялся за езду без ОСАГО. Штраф скоро вырастет?

Минфин в целом поддерживает повышение штрафа за отсутствие ОСАГО, но пока не определился с тем, когда и на сколько он увеличится.

На повышении штрафа за отсутствие ОСАГО настаивали страховщики. С сентября этого года даже планировалось начать фиксировать езду без полиса «автогражданки» с помощью камер.

Теперь же в ведомстве задумались, на сколько должен быть повышен штраф, хотя ранее вносили в правительство предложение о повышении штрафа с нынешних 800 до 5 тыс. рублей. Кроме того, в Минфине пока не решили, как часто нужно штрафовать владельца автомобиля.

«Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил», — цитирует РИА Новости заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Кроме того, чиновник говорит о том, что в вопросе штрафов есть «развилка»: сколько раз штрафовать водителя в сутки за отсутствие полиса ОСАГО? По его словам, если рассуждать рационально, в случае совершения одной поездки и нарушение должно считаться как одно.

Наконец, Алексей Моисеев говорит о том, что страховщики должны вначале разобраться с качеством ремонта, а затем можно будет поднимать вопрос повышения штрафов за отсутствие ОСАГО.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС, коллаж «За рулем»