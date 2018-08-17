Камер на российских дорогах станет в 2 раза больше

Сегодня на наших дорогах установлено порядка девяти тысяч камер. В рамках национального проекта «Безопасные и комфортные дороги» Минтранс предлагает постепенно увеличивать их количество.
Согласно планам ведомства, в следующем году число камер на российских дорогах должно быть увеличено на 11%, в 2020-м — на 33% по отношению к 2018 году, в 2022-м — на 66%, а к концу 2023 года их должно стать на 88% больше, чем сегодня. Наконец, к концу 2024 года число комплексов фиксации нарушений должно увеличиться в два раза по отношению к 2018 году.
Кроме того, к концу 2019 года Минтранс хочет разработать методику «динамического перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД», — заявили газете «Известия» в ведомстве. Она предполагает установку комплексов на микроавтобусах, а также перемещение стационарных комплексов на новые места, а на старых — установку муляжей. Первый метод активно использует Московская область (там фиксацией нарушений занимается коммерческая структура), а второй применяется в Москве.
Установка большого количества комплексов фиксации нарушений ПДД должна повысить безопасность на дорогах и как следствие стать часть реализации майских указов Владимира Путина. Напомним, что согласно подписанным президентом страны документам, смертность на дорогах к концу 2024 года должна снизиться до 4 случаев на сто тысяч населения. Это в 3 раза меньше, чем зафиксировано с начала этого года. К 2030-му Владимир Путин поручил стремиться к нулевому уровню смертности на дорогах.
- Ранее Минпромторг предложил создать российский комплекс систем активной безопасности на автомобилях. Его повсеместная установка тоже должна сократить смертность на дорогах.
- Минтранс просит увеличить финансирование ремонта региональных дорог из федерального бюджета.
Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
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