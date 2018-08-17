Камер на российских дорогах станет в 2 раза больше

Согласно плану Минтранса, увеличение числа комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения должно серьезно повысить безопасность на российских дорогах.

Сегодня на наших дорогах установлено порядка девяти тысяч камер. В рамках национального проекта «Безопасные и комфортные дороги» Минтранс предлагает постепенно увеличивать их количество.

Согласно планам ведомства, в следующем году число камер на российских дорогах должно быть увеличено на 11%, в 2020-м — на 33% по отношению к 2018 году, в 2022-м — на 66%, а к концу 2023 года их должно стать на 88% больше, чем сегодня. Наконец, к концу 2024 года число комплексов фиксации нарушений должно увеличиться в два раза по отношению к 2018 году.

Кроме того, к концу 2019 года Минтранс хочет разработать методику «динамического перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД», — заявили газете «Известия» в ведомстве. Она предполагает установку комплексов на микроавтобусах, а также перемещение стационарных комплексов на новые места, а на старых — установку муляжей. Первый метод активно использует Московская область (там фиксацией нарушений занимается коммерческая структура), а второй применяется в Москве.

Установка большого количества комплексов фиксации нарушений ПДД должна повысить безопасность на дорогах и как следствие стать часть реализации майских указов Владимира Путина. Напомним, что согласно подписанным президентом страны документам, смертность на дорогах к концу 2024 года должна снизиться до 4 случаев на сто тысяч населения. Это в 3 раза меньше, чем зафиксировано с начала этого года. К 2030-му Владимир Путин поручил стремиться к нулевому уровню смертности на дорогах.

Ранее Минпромторг предложил создать российский комплекс систем активной безопасности на автомобилях. Его повсеместная установка тоже должна сократить смертность на дорогах.

Минтранс просит увеличить финансирование ремонта региональных дорог из федерального бюджета.

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС