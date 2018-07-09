Сотни платных дорог и тысячи видеокамер: новые планы Минтранса

Минтранс подготовил предложения по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Помимо камер ведомство предлагает сделать платными региональные дороги, автоматизировать дорожное хозяйство и довести до нормативного состояния половину региональных трасс.

Проект хотят реализовать к 2024 году. Предложения ведомство направило в Правительство России. Помимо установки 10 тысяч автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД (на это потребуется 231 млрд руб.) Минтранс предлагает сделать платным проезд по региональным дорогам по образу уже действующей на федеральных трассах системы «Платон». Затем такие дороги планируется объединить в федеральную сеть.

На то, чтобы за ближайшие шесть лет довести до нормативного состояния 85% дорог в крупных городах, понадобится 800 млрд руб. дополнительно к запланированным в рамках предыдущего проекта «Дорожное хозяйство» 200 млрд руб. Минтранс предлагает финансировать дорожное строительство не только за счет федерального бюджета, но и 100% топливных акцизов, которые будут зачисляться в региональные бюджеты (Минфин же, наоборот, выступает за снижение доли перечисляемых средств).

К 2024 году Минтранс планирует привести в нормативное состояние половину региональных дорог. В 2018 году в нормативное состояние будет приведено 43% таких трасс, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с предложениями ведомства. Кроме того, предлагается строительство и реконструкция дорог, работающих в режиме перегрузки, на это Минтранс просит дополнительно 617 млрд руб. к уже заложенному в строительство и реконструкцию дорог триллиону рублей.

На повышение безопасности на дорогах, по оценке Минтранса, потребуется 75 млрд руб., 90% из них пойдет на создание федеральной инфраструктуры, а по 5 млрд руб. предлагается вложить в оказание медицинской помощи пострадавшим в авариях и на обучение детей правилам дорожного движения.

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

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