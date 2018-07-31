У России свой путь: Минпромторг хочет создать систему предупреждения о препятствиях

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» ведомство предлагает разработать российскую систему распознавания препятствий и пешеходов и снизить таким образом аварийность.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина в России должна быть достигнута практически нулевая смертность на дорогах, а аварии с участием пешеходов считаются самыми опасными для последних.

В Минпромторге хотят к 2020 году разработать технологии, обеспечивающие обнаружение пешеходов, препятствий и транспортных средств в условиях ограниченной видимости. По сути речь идет о создании собственной системы экстренного торможения перед препятствием с функцией распознавания пешеходов. Она уже доступна на многих иномарках, а через несколько лет станет обязательной для базового оснащения автомобилей, продающихся на европейском рынке.

В письме, которое Минпромторг разослал в регионы, говорится о том, что ведомство будет ответственным за разработку и внедрение этой технологии. Как пояснили газете «Известия» в пресс-службе министерства, речь идет о создании системы на базе камер и радаров. В случае обнаружения препятствия система предупредит водителя, а если он не примет никакого решения, то подаст сигнал на автоматическое торможение. Это должно помочь избежать столкновения или минимизировать его последствия.

Правда, в Минпромторге затруднились пояснить, каким образом планируется внедрение этой системы: никаких дополнительных законопроектов пока нет, не знают об этом и в Минтрансе.

КАМАЗ пока отказался от современных активных систем безопасности: они попросту не нужны покупателям.

Свой комплекс активных систем помощи водителю (ADAS) разрабатывает Ульяновский автозавод.

Фото: Daimler