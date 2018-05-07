Путин поручил стремиться к достижению нулевого уровня смертности в ДТП

В подписанном сегодня президентом указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предлагается снизить смертность при ДТП до нулевого уровня к 2030 году.

В президентском указе говорится, что Правительство России, разрабатывая проект по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, должно исходить из того, что в 2024 году смертность в результате ДТП нужно снизить в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Это не более 4 человек на 100 тысяч населения, а в перспективе стремиться к 2030 году обеспечить нулевой уровень смертности.

Кроме того, поставлена задача привести в нормативное состояние не менее 50% региональных дорог, снизить перегрузку дорог федерального и регионального значения на 10% по сравнению с 2017 годом и в два раза сократить количество аварийно-опасных участков на дорогах.

В крупных городских агломерациях следует довести долю автомобильных дорог, соответствующих нормативам, до 85%; применять новые механизмы развития и эксплуатации дорожной сети, в том числе инфраструктурную ипотеку, контракты обслуживания дорог жизненного цикла, а также современнейшие технологии и материалы.

В 2019 году предлагается внедрить общедоступную информационную систему, с помощью которой можно будет отслеживать формирование и расход средств дорожных фондов всех уровней.

Помимо прочего в документе, подписанном президентом Владимиром Путиным, предписано усилить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения и повысить требования к уровню их профессиональной подготовки.

Кстати, сегодня на инаугурации впервые показали автомобиль для первого лица страны, который называется «Сенат-лимузин».

Следует понимать, что стратегию Vision Zero («Видение нуля»), направленную на полное исключение смерти при авариях, мы позаимствовали у Швеции, которая заявила об этом еще в далеком 1997 году. С тех пор число жертв на дорогах страны сократилось на 50%, но абсолютного нуля достичь пока не удалось.



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