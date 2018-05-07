«Кортеж»: первые фото президентского лимузина

Инаугурация президента России Владимира Путина поставила точку в спорах о том, готовы автомобили проекта «Кортеж» или нет. Из своего рабочего кабинета к месту церемонии он отправился именно на машине российского производства.

Никаких технических подробностей о машине пока не раскрыто. Но на кадрах прямой трансляции можно рассмотреть массивную хромированную вертикальную радиаторную решетку в стиле Rolls-Royce, четырехдверный кузов с длинной вставкой между дверями (зрительно уберите ее и получите представительский седан проекта), а также отсутствие дополнительных окошек за задними дверьми. Зрительно машина никак не меньше Mercedes-Benz S-класса Pullman, на котором президенты России передвигались до этого.

Ранее сообщалось, что лимузин для первого лица получит бензиновый двигатель V12 объемом 6,6 л с четырьмя (!) турбокомпрессорами. Его ориентировочная мощность — 830 л.с. Максимальный крутящий момент в 1320 Нм доступен в диапазоне от 2200 до 4500 об/мин. При этом машина оснащена «мягкой» гибридной силовой установкой на основе 48-вольтовой электросистемы с электромотором, который включается для помощи бензиновому мотору и одновременно выполняет роль стартер-генератора.

Автомобиль, как и прежние ЗИЛы руководства страны, собирали в спеццеху, на этот раз ФГУП НАМИ, которое выступает основным исполнителем проекта. Лимузин построен на Единой модульной платформе (ЕМП), которая также даст жизнь седану, микроавтобусу и внедорожнику.

Седан и микроавтобус покажут на Московском международном автосалоне в конце августа этого года.

Ранее были названы ориентировочные цены на автомобили проекта «Кортеж», которые будут доступны простым смертным.

Фото: Сергей Севастьянов/ТАСС, видеотрансляция «Россия 24»