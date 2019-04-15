Усталость водителя: почему бороться с ней бессмысленно

«Даже если вы сутки напролет способны расписывать пулю под пиво, то это отнюдь не означает, что те же сутки вы можете проводить в пути».

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В своей статье «Приемы дальнего боя», опубликованной в журнале «За рулем» еще 15 лет назад, профессиональный водитель-дальнобойщик сначала перечислил основные народные способы борьбы со сном:

умывание водой или растирание снегом лица и «прочего тела»,

попытки сменить позу, поерзать,

приседания, ужимки, прыжки на обочине,

жевание чего-нибудь,

раскачивание головой,

громкое пение,

нарочито громкий, истерический смех,

много двойного и тройного кофе без сахара, энергетические напитки и тому подобная ерунда.

А потом подытожил… Запомните, мол: все эти замечательные приемы объединяет… полная их бесполезность!!! Потому что в схватке со сном победитель известен заранее — и это точно будете не вы. А тот, кто кичится своей уникальностью, рано или поздно проснется либо в разбитой машине, либо в реанимации, либо вообще вдали от этого мира.

Для комедии это, может быть, и сойдет. А для борьбы со сном — никогда.

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Это — честное мнение человека, намотавшего на одометр семизначные километры. Конечно, все люди разные и предел усталости у каждого свой, но общие закономерности все-таки есть. Грубо говоря, если вам в предыдущую ночь нормально выспаться не получилось, а затем, после напряженного дня, удалось хорошенько поужинать, то собираться в ночную поездку за тысячу километров очень глупо. Поначалу, усилием воли, водитель еще может как-то взбадриваться, но с каждой минутой его сосредоточенность будет снижаться. Итог — смотри одним абзацем выше.

Врачи, понятное дело, настроены негативно. Мол, даже если и не уснете, то знайте: быстрее всего утомляются нервные клетки головного мозга, и только затем — мышцы. У водителя, который утомился за рулем, ухудшаются восприятие, память, мышление и внимательность, уменьшается острота зрения, нарушается координация движений, увеличивается время реакции, учащается пульс, теряется чувство скорости. В общем — полный букет. Понятным языком это можно выразить так: если здоровый водитель видит знак, скажем, за 100 метров, то утомленный — только за 80. И чем дольше длится рабочий день водителя, тем выше шанс угодить в ДТП. Если верить проведенным исследованиям, то вероятность попасть в аварию после 12-часового пребывания за рулем примерно в 9 (!) раз выше, чем при 6-часовом. Так говорит статистика — с ней спорить бессмысленно.

Динозавры на дороге

«На мгновение мое внимание было отвлечено от дороги. А когда я снова взглянул вперед, то увидел, что нечто движется навстречу мне по дороге, на самом конце конуса света от фар. В первое мгновение я застыл, решив, что чувства обманывают меня. Потому что это был динозавр…»

Динозавров на дороге я видел лично! На трассе М8, если кому-то интересно… Между Вельском и Вологдой.

Дело было лет 15 назад, когда я на редакционном Матизе ехал в сторону Москвы из Архангельска. Так получилось, что выспаться в гостинице не удалось (комары зажрали, извините…), да и спать в белую ночь особо, вроде бы, не хотелось. В общем, промучившись часа три, мы рванули в сторону дома, завернув по дороге в Каргополь. На улице — градусов 30 с хвостиком, кондея в матизике нет, а за бортом — мириады гудящих мерзостей. И тут я понял, что просто безумно хочу спать…

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Остановились… Искупались… Вроде бы отпустило, но через полчаса езды все началось сначала — хочу спать. Решил остановиться, но — увы: в салоне остановившегося Матиза температура подползла к полтиннику! От вентилятора толку — ноль. Когда движешься — еще нормально, но спать в пекле — невозможно. А окно не открыть — сожрут. В итоге поехал дальше…

Спутница, в отличие от меня, могла засыпать при любых условиях — что успешно и сделала. А я еду, одновременно пытаясь жевать, говорить, петь, слушать музыку и что-то еще… И когда до Вологды осталось меньше сотни километров, я увидел динозавров. Они были черные и большие — их силуэты спокойно перемещались поперек шоссе. Честно говоря, я не удивился и не испугался. А добравшись до гостиницы, просто рухнул на кровать и отрубился часов на восемь.

Уже потом бывалые коллеги вдалбливали мне: надо было остановиться и поспать полчаса хоть на сковородке, иначе всё могло кончиться хуже. Но насчет динозавров поверили все без исключения. Видимо, я был не первый, кто доездился до такого утомления.

Когда борешься со сном, то в какой-то момент дорога становится вот такой — размытой, убаюкивающей…

Нет, такого в зеркале я не видел. А вот динозавры дорогу действительно переходили…



Миром правит интерес

Между прочим, веселые психологи утверждают, что если работа тяжелая, но интересная, то исполнитель устает гораздо меньше, чем при выполнении легкой, но тупой работы. Согласен с этим полностью. И охранник, изнывающий от безделья на своем стуле, к концу смены действительно чувствует себя измотанным.

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Применительно к водителям это проявляется просто: езда по пустому унылому автобану способна измотать человека куда сильнее, чем городская дерготня. И засыпание за рулем может быть вызвано не переутомлением как таковым, а монотонностью окружающей обстановки. В умных статьях такой эффект называют «сонное опьянение». Говорят, что ему подвержены в полной степени 23% водителей, в легкой степени — 74% и только 3% не подвержены совсем. А хитрая наука видеоэкология подтверждает это: монотонная картина перед глазами действует на водителя дурманящим образом.

Как ни странно прозвучит, но и современные технологии порой могут сыграть не вполне позитивную роль в общении с измотанным водителем. Одно дело, когда твоя колымага гудит и трясется, и совсем другое, к примеру, когда из любви к ближнему твоя машина оборудована шинами, изготовленными по технологии, снижающей шум на несколько децибел! Разработчикам, естественно, спасибо — приятно, что шум от трения шин значительно снижен за счет полиуретановой пены внутри поверхности колес. Но все это хорошо, когда водитель бодр и весел и вовсе не хочет спать. А вот если в мозгах единственная мысль — о койке с подушкой, то тут излишний комфорт за рулем становится чуть ли не вреден… Мораль простая: устал — прочь из-за руля!

Каждому пассажиру — по мягкому месту!

Пару слов о пассажирах, которые считают своим неотъемлемым правом спать, пока водитель крутит баранку. Конечно, речь не о междугородних автобусах, а про обычные легковушки. Так вот, когда дорожная обстановка и без того «сонная», то сладко посапывающий пассажир сильно сокращает шансы экипажа благополучно добраться до места назначения. Странно, что не до всех это доходит.

Многие барышни любят поспать на пассажирском сиденье. По своему опыту знаю, как негативно это действует на измотанного водителя, которому тоже хочется спать…

Кстати говоря, засыпание может произойти мгновенно, внезапно. А сон воспринимается как реальность, в которой водитель рулит по какой-то виртуальной дороге со своими загибонами. Упомянутые выше динозавры — это часть того же сна (хорошо, что кратковременного).

А что говорят Правила?

А ничего конкретного… Цитирую п. 2.7:

2.7. Водителю запрещается:

управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения…

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если просидел за рулем 12 часов, то и спать нужно столько же.

Собственно, иначе и не могло быть: конкретизировать утомляемость в каких-то единицах невозможно. Однако врачи советуют следующее: водителю необходим сон, равный продолжительности его рабочего дня! То есть,Но на практике это невыполнимо: проснулся — и снова за баранку! Более того, водители склонны скрывать даже свое плохое самочувствие: им надо ехать!

В современных автомобилях на панели приборов то и дело вспыхивает предупреждение: мол, пора отдохнуть! Но кто слушает таких «советчиков»? На большегрузах об утомляемости водителя в какой-то степени предупреждают тахографы — но это пример немножко не из нашей жизни.

Всех, у кого есть предложения на тему, как вытащить усталого водителя из-за руля, приглашаем высказаться.