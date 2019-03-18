В России будут собирать данные об автомобилях и водителях

О появлении такой системы сбора данных рассказал президент «ГЛОНАСС» и соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко.

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Ранее нас уверяли, что модули ЭРА-ГЛОНАСС не предназначены для сбора данных, их задача лишь оповещать экстренные службы в случае аварии, а не следить за водителями. Теперь появилась информация, что в России создадут информационно-телематическую систему «Автодата», куда будет поступать информация о географии передвижения автомобилей, поведении водителей на дорогах и другие данные.

Для этого автомобиль не придется оснащать новыми устройствами по сбору данных, сообщает Александр Гурко, информацию будут собирать уже существующие системы. В их числе устройства, установленные производителем автомобиля, а значит и система ЭРА-ГЛОНАСС, а еще тахографы на грузовых машинах, телематические системы, устанавливаемые страховщиками, и различные системы слежения, которые применяют компании, предоставляющие услуги по защите транспортных средств от угона.

Информация будет обезличена и ею смогут воспользоваться транспортные и логистические компании, автосервисы, страховые компании и другие участники рынка. Кому поручат разрабатывать платформу для сбора данных и финансировать ее — пока неизвестно. Но, скорее всего, услуга по предоставлению такой информации будет платной.

Сейчас обсуждают, какая именно информация и в каком виде должна передаваться, а также как она будет защищена. Впрочем, автовладельцы смогут и отказаться передавать свои данные.

Также в «Автонете» недавно рассказали, что около 150 беспилотных автомобилей в этом году выйдут на дороги.

Через несколько лет автомобили настолько поумнеют, что смогут генерировать информацию, а у их владельцев появится возможность выгодно ее продавать.

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