Россияне смогут зарабатывать на продаже данных своего автомобиля

Уже через несколько лет автомобили станут настолько умными, что смогут генерировать информацию, а у их владельцев появится возможность выгодно ее продавать.

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Таким образом, возможно, удастся «отбить» и стоимость автомобиля! То есть благодаря продаже данных, генерируемых личным автомобилем, машины могут стать полностью бесплатными. Об этом технологический эксперт рабочей группы НТИ «Автонет» и НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько рассказал агентству РИА Новости.

У покупателя будет выбор — продавать накопленную автомобилем информацию или нет. Например, человек приобретает автомобиль за 2 млн рублей. Если он готов передавать данные датчика температуры, вырабатываемые за время владения автомобилем, цена составит 1,7 миллиона. Если к этому добавятся данные с видеорегистратора и местности для корректировки цифровой карты автодороги — цена будет 1,5 миллиона, и так далее, в зависимости от того, сколько будут готовы заплатить заинтересованные стороны и какая информация им потребуется. Но нужно понимать, что таким образом жизнь человека частично становится прозрачной и не каждого это обрадует, поэтому сохранится возможность приобрести автомобиль, заплатив те же 2 млн рублей и не делиться информацией.

Такая система в России может появиться уже в ближайшие пять лет, и тогда каждый сам сможет решать, как поступать с теми данными, которые генерирует его автомобиль.

Специальная мойка для беспилотных машин появится в России в 2021 году. Об этом недавно сообщили специалисты НТИ «Автонет».

А первый в России полигон для тестирования беспилотных автомобилей появится в Дмитровском районе Московской области.

Уже даже готовятся создать новую профессию — комиссара, разруливающего аварии с беспилотниками. Разумеется, такая профессия станет востребована, когда беспилотников на дорогах станет много.

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