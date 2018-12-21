В России начали тестировать снегоуборочные беспилотники

Испытания первых таких беспилотников пройдут в Рязанской области, в будущем планируется их тестировать также в Москве и Татарстане.

На этапе эксперимента автоматизированная снегоуборочная техника будет работать ночью и только при небольших снегопадах, рассказал агентству РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев.

В радиусе 50 метров установят специальные таблички, которые сообщат горожанам о том, что работает беспилотная техника. Все машины удаленно контролируются диспетчером. Впрочем, спецтехнику пока будут испытывать на закрытой территории.

В Москве и ряде городов Республики Татарстан также в обозримом будущем хотят провести такие эксперименты, тем более что с помощью автоматизированной техники скорость уборки снега вырастет на 35% за счет увеличения рабочего времени тракторов.

В качестве автономных снегоуборочных машин используется мини-трактор рязанской компании Avrora Robotics с названием «Агробот», который укомплектуют необходимым навесным оборудованием для уборки снега и светоотражателями.

К 2020 году обещают подготовить законопроект, который облегчит выезд автоматизированной снегоуборочной и другой коммунальной техники на дороги общего пользования.

В августе 2017 года в Ростовской области испытали беспилотный комбайн. В перспективе автоматическая система снимет с комбайнера рутинную нагрузку, и он сможет сосредоточиться на выборе режимов уборки, влияющих на ее качество. Человек в кабине пока все равно присутствует, чтобы перехватить управление в случае непредвиденных ситуаций.



Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС