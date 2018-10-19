Беспилотники приедут соревноваться на полигон НАМИ

Первый в России полигон для тестирования беспилотных автомобилей в Дмитровском районе Московской области заработает в феврале, сообщили в «Автонете».

Испытания беспилотных автомобилей пройдут с 26 февраля по 5 марта в рамках конкурса Up Great «Зимний город», сообщили в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет».

По заданию конкурса свои автомобили испытают 13 команд. Каждая представит беспилотник, который способен передвигаться в экстремальных климатических условиях при отсутствии дорожной разметки, низкой видимости дорожного полотна и при наличии дорожного трафика. На полигоне воссозданы условия реальной городской среды: передвижение пешеходов и других автомобилей, дорожные работы.

Финальные испытания пройдут в декабре 2019 года, а команда-победитель получит приз в 175 миллионов рублей.

На полигоне уже имеется цифровая инфраструктура, имитирующая движение в городе : установлено специальное оборудование, датчики, проложена V2X-связь (позволяет автомобилям взаимодействовать между собой, окружающей средой и инфраструктурой).

С помощью конкурса собираются «обкатать» методики проведения испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования и разработать стандарты безопасности для допуска автономного транспорта на дороги.

Весной будет модернизирована вторая часть полигона, имитирующая движение автомобилей за городом : разгонная трасса, внешнее и внутреннее кольца. Там проложат оптоволоконную связь, установят видеокамеры и другое оборудование, обеспечивающее связь «самостоятельных» автомобилей с инфраструктурой.

На третьем этапе модернизации полигона появится тестовая лаборатория с возможностью создания цифрового двойника беспилотного автомобиля.

Компьютерную площадку для испытаний автономных автомобилей ранее разрабатывала российская компания Cognitive Technologies.

Беспилотные автомобили, которые появятся на дорогах пилотных регионов России весной 2019 года, маркируют специальным знаком «А» — «Автономное вождение».

Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. По итогам испытаний будут разрабатывать нормативную базу и регламенты развития этого вида транспорта.

Фото: НАМИ