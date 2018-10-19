Беспилотники приедут соревноваться на полигон НАМИ

Испытания беспилотных автомобилей пройдут с 26 февраля по 5 марта в рамках конкурса Up Great «Зимний город», сообщили в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет».
По заданию конкурса свои автомобили испытают 13 команд. Каждая представит беспилотник, который способен передвигаться в экстремальных климатических условиях при отсутствии дорожной разметки, низкой видимости дорожного полотна и при наличии дорожного трафика. На полигоне воссозданы условия реальной городской среды: передвижение пешеходов и других автомобилей, дорожные работы.
Финальные испытания пройдут в декабре 2019 года, а команда-победитель получит приз в 175 миллионов рублей.
На полигоне уже имеется цифровая инфраструктура, имитирующая движение в городе: установлено специальное оборудование, датчики, проложена V2X-связь (позволяет автомобилям взаимодействовать между собой, окружающей средой и инфраструктурой).
С помощью конкурса собираются «обкатать» методики проведения испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования и разработать стандарты безопасности для допуска автономного транспорта на дороги.
Весной будет модернизирована вторая часть полигона, имитирующая движение автомобилей за городом: разгонная трасса, внешнее и внутреннее кольца. Там проложат оптоволоконную связь, установят видеокамеры и другое оборудование, обеспечивающее связь «самостоятельных» автомобилей с инфраструктурой.
На третьем этапе модернизации полигона появится тестовая лаборатория с возможностью создания цифрового двойника беспилотного автомобиля.
- Компьютерную площадку для испытаний автономных автомобилей ранее разрабатывала российская компания Cognitive Technologies.
- Беспилотные автомобили, которые появятся на дорогах пилотных регионов России весной 2019 года, маркируют специальным знаком «А» — «Автономное вождение».
- Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. По итогам испытаний будут разрабатывать нормативную базу и регламенты развития этого вида транспорта.
Фото: НАМИ
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