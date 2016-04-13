Для российских беспилотников создадут виртуальный полигон

Компьютерная площадка для испытаний позволит отработать различные сценарии поведения робомобилей, в том числе в критических ситуациях.

Сегодня на совещании в НИТУ МИСиС разработчики технологий для беспилотных транспортных средств при поддержке Минобрнауки России заявили о создании виртуального полигона — проекта по моделированию сценариев поведения и тестированию автономных транспортных средств. Консультантами нового проекта станут профессор университета Кембриджа Г. Бхадешиа и профессор Массачусетского технологического института Э. Кроули. Полигон создадут на базе Центра робототехники МИСиС, а возглавит разработку компания Cognitive Technologies, которая создает искусственный интеллект для беспилотного КАМАЗа. Это сложный проект, сравнимый с созданием операционной системы.

Сейчас развитие отрасли беспилотных транспортных средств сдерживается тем, что пока нет достаточных возможностей испытать новые технологии на практике. А ведь необходимо провести массу тестов, отладить математический аппарат. Для этого и будет создан виртуальный полигон — набор программных средств, позволяющих разработчикам моделировать сложные, в том числе и критические, дорожные ситуации, начиная от движения в плохих погодных условиях и заканчивая ДТП.

Инвестиции в проект составят порядка 150 млн руб. на ближайшие два года. Это не только бюджетные средства, но и деньги коммерческих компаний. В создание виртуального полигона уже вложено порядка 30 млн рублей, но разработчики полагают, что компьютерная площадка позволит сэкономить до 1,5–2 млрд рублей, которые пришлось бы потратить, испытывая робомобили в естественных дорожных условиях.

Виртуальные полигоны — популярный мировой тренд. Они уже разработаны на базе университета Карслруэ (Германия), университета Сан-Диего (США) и др. В их основе лежат программные средства, позволяющие на основе видеоматериала, полученного с видеокамер, установленных на автомобилях, прошедших сотни километров по различным дорогам, проводить тестирование и отладку алгоритмов управления беспилотными автомобилями.

Российский проект даст возможность моделировать не только стандартные условия, но и движение по неровной дороге (выбоины, ухабы, снежные заносы и т.п.), в условиях недостаточной видимости (снег, грязь, темнота и т.п.), что особенно важно для отработки алгоритмов в так называемых российских условиях. На виртуальным полигоне можно будет создавать экстренные ситуации, неизбежно возникающие на дороге: ДТП, аварии с участием человека и т. д., а также отрабатывать сценарии поведения беспилотного автомобиля в критических ситуациях, в том числе когда избежать жертв невозможно и искусственный интеллект должен принять решение, кем из участников дорожного движения придется пожертвовать.

Для этих целей компания Cognitive Technologies создаст специальную лабораторию для моделирования и анализа ДТП, как с использованием реального видео, так и смоделированного. По словам руководителя департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрия Минкина, эта работа со стороны чем-то напоминает съемку фильма, когда с использованием муляжей и иных «киношных» средств проводится видеосъемка для создания виртуальных аварий и иных критических ситуаций.

Недавно в Госдуме обсуждали вопросы тестирования беспилотных транспортных средств в России и пришли к выводу, что пускать беспилотник на дороги общего пользования можно лишь с том случае, если в его кабине будет находиться водитель, который при необходимости сможет перевести управление в ручной режим.

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Фото: doniegames.com и Cognitive Technologies