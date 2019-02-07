Готовимся к нашествию беспилотников! Начали с моек

Серийные автономные автомобили в России — это вопрос, скажем прямо, не самого ближайшего будущего, а вот про автомойки для них уже думают. Ведь они должны принципиально отличаться от тех, что существуют для обычных транспортных средств.

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В 2021 году в России появится первая специализированная мойка для автоматизированного и «подключенного» к системе связи V2X транспорта, сообщают в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет».

Уже даже и проект такой мойки разработан, ее появление лишь вопрос необходимости. Мойки для обслуживания беспилотников появятся тогда, когда по планам количество автоматизированной техники в городах потребует соответствующей инфраструктуры.

Сегодняшние автомойки не подходят для автоматизированных и «подключенных» машин, для них нужна исключительно ручная мойка по особой технике и с использованием специальных моющих средств. Беспилотник оснащен множеством датчиков, и неправильная и неосторожная мойка может привести к «слепоте» транспортного средства, а следовательно создать потенциально опасные ситуации на дорогах.

Важно следить за тем, чтобы на кузове не было остатков моющего средства, чтобы рядом с датчиками, определяющими окружение, не было пыли, насекомых и посторонних предметов. Должны использоваться особые, «щадящие» щетки, которые не смогут повредить чувствительные сенсоры.

Вначале построят одну мойку, но по мере увеличения числа беспилотников, возможно, действующие автомойки перестоят под новые нужды.

«Наличие уже в 2021 году мойки — не прихоть, а необходимость, так как уже сегодня в России тестируется беспилотная техника, а мыть ее нужно в разы чаще, чем обычные транспортные средства», — отмечают в «Автонете».

Также рабочая группа «Автонета» изучает возможности создания автоматизированной автомойки для беспилотников, что в перспективе уменьшит затраты на дорогостоящий клининг.

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