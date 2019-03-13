Уже через месяц: первые беспилотники на дорогах России

Минпромторг рассказал, что это произойдет в Москве и Татарстане.

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По словам замглавы Минпромторга Александра Морозова, первые беспилотные автомобили выйдут на улицы Москвы и Татарстана в конце апреля — мае. Он полагает, что снег на дорогах к тому времени уже растает, и это будет безопаснее. Ну а тестирование проводить нужно, согласно постановлению премьер-министра.

Представитель «Автонета» и президент партнерства ГЛОНАСС Александр Гурко рассказал, что заявки на тестирование своих автономных машин уже подали КАМАЗ, «Яндекс», МАДИ, «Иннополис», КБ «Аврора» и Таганрогский университет. Некоторые производители, такие как Scania, Volvo, MAN, пока опасаются выходить на дороги общего пользования беспилотники и будут наблюдать за пионерами.

«Все смотрят за пионерами, не все хотят набивать шишки первыми. Всего около 150 автомобилей в этом году, мы ожидаем, выйдут на дороги, из них львиная доля, конечно, „Яндекса“, — рассказал Гурко агентству РИА „Новости“.

Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев еще в ноябре подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей, который пройдет на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане.

Неуклонно растет доверие людей к автономным транспортным средствам. Так, у 77% опрошенных из Германии нет предубеждений к беспилотникам, а вот летать на самолетах, управляемых роботами, согласны пока только 12%.

Уже даже конструируют автомойки для беспилотных транспортных средств. Что ж, позаботиться об этом следует заранее!



Фото: АГН «Москва»