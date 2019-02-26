Кто доверит себя беспилотникам? Молодежь и мужчины!

Популярность автономных транспортных средств неуклонно растет. Ничего не имеют против «электронного» шофера три четверти жителей Германии.

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Опрос, проведенный немецкой IT-ассоциацией Bitkom, показал, что у людей все больше растет доверие к автономным транспортным средствам. В настоящее время у 77% респондентов нет предубеждений к беспилотникам, а в 2015 году этот показатель составлял только 61%. 63% готовы передвигаться на управляемом роботом поезде метро или пригородной электричке. В 2015 году таких было лишь 50%. На втором месте по популярности автономные поезда дальнего следования — на таких готовы ездить 54% опрошенных (в 2015 году — 50%).

47% респондентов (а в 2015 году — 34%) утверждают, что они готовы пользоваться автономными автомобилями, столько же (48%) будут ездить на беспилотных такси (в 2015 году — 30%).

Чуть меньше доверия у обывателей к автобусу без водителя, в такой сели бы лишь 38% опрошенных (в 2015 году — 30%). 25% считают интересной для себя идею вызова автономного маршрутного такси. И только 12% согласились бы путешествовать на самолете, управляемом роботом (в 2015 году таких было 13%).

Чем моложе респонденты, тем легче они воспринимают саму идею, что транспортные средства могут быть беспилотными. 85% опрошенных в возрасте от 16 до 29 лет могут представить себе использование автономных транспортных средств. Среди тех, кому от 30 до 49 лет, таких 77%, а в возрасте от 50 до 64 лет — 80%.

Есть различия между полами — 82% мужчин и только 74% женщин готовы без опаски пользоваться автономными транспортными средствами.

В опросе участвовало более тысячи жителей Германии.