Все чаще автопроизводители заключают союзы для решения сложных задач будущего.

Суровые рыночные реалии, постоянное усложнение узлов и механизмов, совершенно новые продукты и услуги, ориентированные на привлечение клиентов, — все это выходит за рамки обычного производства и продаж автомобилей. Поспевать за новшествами в одиночку становится все труднее, поэтому и начинают образовываться союзы вчерашних, казалось бы, конкурентов. По мнению экспертов, такое сотрудничество имеет смысл прежде всего тогда, когда оно оправдано как финансово, так и технически. Например, когда две компании совместно разрабатывают платформы для своих моделей, как BMW и Toyota для Z4 и Supra или Daimler и Renault для Smart и Twingo. Чтобы заявить о себе и выжить, автопроизводителям неизбежно придется заключать союзы, и они это уже начинают делать в различных областях производства и технологий. BMW + Daimler — автомобильные платформы



По сообщениям зарубежных СМИ, два производителя премиум-класса хотят сотрудничать сразу в нескольких областях. Они рассматривают вопрос о совместной разработке трансмиссий, аккумуляторов для электромобилей, а также технологий автономного вождения.



Также возможна и разработка общих платформ. Понятно, что все это держится в секрете и оба концерна лишь отмечают, что открыты для предложений о сотрудничестве.



BMW + Fiat-Chrysler (FCA) — автономное вождение



Летом 2016 года BMW объявила о сотрудничестве с производителем микросхем Intel и компании по разработке ПО для камер Mobileye. Вскоре к этому альянсу присоединился еще один автопроизводитель: Fiat-Chrysler (FCA), а также три поставщика: Magna, Delphi и Continental. По сути, партнеры заинтересованы в создании синергии по разработке автономных транспортных средств.



Задача BMW к 2021 году — начать продажу серийной версии электромобиля BMW iNext с 5-м уровнем автономности. Насколько FCA выиграет от этого сотрудничества, пока неясно. В любом случае Группа хочет внести вклад в развитие беспилотных транспортных средств на рынке США.



BMW + Daimler + VW — разработка технологий автономного вождения



Существует ли большой немецкий альянс, работающий в направлении разработки технологий автономного вождения? Это пока неясно, известно лишь, что BMW, Daimler и VW ведут переговоры с поставщиками Continental и Bosch, чтобы создать лучшие системы помощи водителю, установить мировые стандарты и опередить конкурентов на этом рынке. Но переговоры между компаниями идут тяжело и продолжаются уже несколько месяцев. Также VW может вступить в альянс BMW-FCA, однако в настоящее время такая возможность тоже только обсуждается.



Honda + General Motors — аккумуляторы для электромобилей и автономное вождение



В течение долгого времени по технологиям автономного вождения Honda сотрудничала с Waymo — подразделением материнской компании Google Alphabet Out. Но осенью 2018 года неожиданно была объявлена ​​сделка между японской компанией и General Motors. Еще раньше обе компании сотрудничали в области производства аккумуляторов для электромобилей — здесь у GM накоплен значительный опыт. Теперь обе компании хотят сотрудничать еще и в области автономного вождения.



Fiat Chrysler (FCA), Jaguar Land Rover — автономное вождение



FCA в будущем собирается лицензировать технологию автономного вождения, а в покупке такой технологии может быть заинтересована Jaguar Land Rover (JLR). Оба производителя нацелены на долгосрочное сотрудничество.



Ford + VW — пикапы и фургоны



Американо-немецкий союз касается совместной разработки легких коммерческих автомобилей. Это позволит разделить расходы, а также свести к минимуму риски, связанные с внедрением новых технологий (электрической мобильности, автономного вождения).



Первым видимым результатом этого сотрудничества станут среднеразмерные пикапы, которые, как ожидается, появятся на рынке уже в 2022 году. Однако на этом компании останавливаться не собираются и продолжат взаимодействовать. Речь также может идти об автономном вождении, совместной разработке электромобилей и услугах мобильности.

Но всех их того и гляди опередят китайцы. Самый крупный парад беспилотников, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, организовали именно они!

Беспилотные технологии с успехом демонстрировали на выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе (CES), и похоже, именно такие выставки скоро станут популярнее мировых автосалонов.