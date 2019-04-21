Власти со всех сторон подбираются к изменению скоростного режима на наших дорогах. Но никак не придумают, как это сделать. Эксперт «За рулем» считает, что ограничения скорости нужно пересматривать, причем не только в сторону уменьшения, но и повышения, в определенных условиях.

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«Тот, кого хоть раз в жизни угораздило вплотную познакомиться с фонарным столбом, по опыту знает, что любая скорость, превышающая ноль километров в час, уже опасна для жизни».

Мартин Эмис. «Другие люди: Таинственная история»

Похоже, что многочисленным начальникам, отвечающим за безопасность нашего дорожного движения, очень хочется что-то сделать с разрешенной скоростью. Чаще всего ее хотят снизить. Но поскольку никакого реального повода для этого не видать, для разминки они зачем-то уменьшили габариты дорожных знаков всюду, где могли. Очередь за реальной скоростью. Правда, нам усиленно намекают, что где-то ее даже увеличат, а потому средняя температура по больни… извините, по стране не изменится.

Способов изменить разрешенную ныне скорость два.

Способ первый

Он прост: вместо одних знаков нужно повесить другие. В центральных районах крупных городов скорость, скорее всего, будет понижена примерно до 40 км/ч. Водители дружно взвоют, но им будет предъявлен надежный аргумент: ссылка на заграницу. В том же Париже уже несколько лет кое-где действуют знаки «30» и «20». А чем мы хуже парижей?

В городах Европы такие ограничения стали привычными.

Повысится ли при этом безопасность? Трудно сказать, потому что одновременно со снижением скорости возрастет нервозность водителей, которым и без того кажется, что они едут слишком медленно. Да и не факт, что пробки от этого станут меньше. Впрочем, есть надежда на то, что личный транспорт перестанет-таки заезжать в центральные части крупных городов, сочтя подобные ограничения оскорбительными и неудобными. Во всяком случае, пешеходам в этих местах станет чуть лучше.

Способ второй

Способ давно обсуждается: вместо нынешней «франшизы» в 20 км/ч ввести новую — скажем, в 10 км/ч. Или еще меньше — как получится. Средняя скорость движения при этом, естественно, понизится — и никакие нововведения типа изменения ПДД или клепания новых знаков для этого не потребуются.

К сожалению, большинство водителей сегодня полагают, что в стране есть некие «разрешенные 20 км/ч», а потому там, где висит знак 60, можно и нужно ехать 80. Чепуха — никаких бонусов такого рода в ПДД нет и не будет. Указанная дельта была введена исключительно во избежание ссылок на возможную неточность приборов — как спидометров, так и камер с радарами. А при скорости в 83 и знаке 60 вас наказывают за превышение на 23 км/ч, а вовсе не за 3 км/ч.

Смысл допуска в 20 км/ч — вовсе не закрывание глаз на нарушения, а способ избежать ошибочных наказаний вследствие неточности замеров.

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порог в 20 км/ч был изначально преподнесен публике неправильно. Определять его должны не думские деятели, а инженеры.

К сожалению, упомянутыйЕсли они смогут обеспечить более высокую точность замеров — пусть обеспечивают: главное, чтобы не было технического брака. А афишировать это вообще не нужно. Задача водителя — двигаться со скоростью, предписанной ПДД, а не заниматься вычислениями. А вот штраф не может быть выписан ошибочно — это единственное, в чем должен быть уверен участник движения.

Повысится ли безопасность? Разве что чуть-чуть. Впрочем, взгляните еще раз на эпиграф…

А как же насчет повышения?

Про снижение разрешенной скорости все ясно. А вот нужно ли ее кое-где повысить?

Думаю, что да. Но только там, где современные условия реально позволяют это сделать. Часто приходится читать письма о том, что скорость, мол, нужно повысить на всех шоссе без исключения, но я с этим не согласен. Да, машины стали динамичнее, но вот дороги далеко не повсюду стали лучше. Другое дело, когда магистраль в самом деле широченная и ровная, а на ней то и дело приходится осаживать до 60. В таких случаях действующие ограничения скорости чаще всего вызывают недоумение.

Далеко не все российские дороги сегодня выглядят вот так. Поэтому бездумное повышение скорости по всей стране было бы неоправданным.

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Другая ситуация: едешь по городу и вдруг ловишь себя на мысли, что разрешенные 80 неожиданно превратились в 60, а камеру на столбе ты успешно проигнорировал , потому что ехал по правилам. В итоге остается только чувство унижения. Потому что тебя откровенно кинули: было сделано всё, чтобы ты ошибся.

Я не должен следить за камерами. Мое дело — соблюдать Закон, в данном случае — ПДД. Но этот Закон должен быть понятен на интуитивном уровне. И соответствующие знаки должны не прятаться за листвой, а помогать мне безопасно перемещаться по дороге. К сожалению, мне кажется, что грядущее изменение скоростного режима на практике кончится тем, что подрядчики усердно изготовят тысячи новых знаков, которые займут место прежних без особой привязки к местности. Безопасность от этого точно не выиграет.

А вообще-то, сама по себе скорость, как известно, не убивает. Убивает исключительно остановка.