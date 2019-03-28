За 11 месяцев прошлого года у нас в стране произошло больше 151 тысячи ДТП. Считается, что основной их виновник — водитель. Это совсем не так. «За рулем» рассказывает, чего не хватает на наших дорогах, чтобы ДТП стало намного меньше.

Отбойники

Первыми после укладки асфальта на дороге появляются отбойники. Их задача — уберечь машины от вылета на обочину или встречную полосу. Внешне они могут и не выглядеть «силачами», однако по стандарту ограждение должно выдерживать удар автобуса или фуры. Посему пренебрежение технологией может впоследствии обернуться для кого-то потерей жизни.

Конструкций отбойников несколько. Обычно их разделяют по типу используемого материала: тросовые, пластиковые, металлические или бетонные. Главная их задача — не допустить, чтобы автомобиль покинул свою половину дороги. Так уж сложилось, что стоимость решения напрямую зависит от его эффективности. Наиболее надежны и одновременно дороги бетонные ограждения. Тросовые спасают не всегда, а мотоциклиста и вовсе могут убить, но в России их полюбили за дешевизну. Вся надежда — на перспективные пластиковые конструкции, которые уже ставят в порядке эксперимента.

Тросовые отбойники способны удержать машину от выезда на встречную полосу, но бетонные или металлические надежнее. Кроме того, тросы нужно периодически подтягивать.

Проблема нашей страны в том, что трассы в ней, по большей части, однополосные. Отбойники не поставишь, ведь тогда исчезнет возможность обгона. За решением этой проблемы достаточно заглянуть в Финляндию и Швецию. Наши северные соседи строят трехполосные шоссе. Направление движения по среднему ряду чередуется, и можно поставить забор по всей протяженности магистрали. Удобно, наглядно и безопасно.

Забор редко выглядит эстетично, однако и это можно исправить. На многих зарубежных трассах осевой отбойник скрыт зеленью — высокой травой и кустарниками.

Свет от встречных автомобилей

В виде дополнительного удобства центральное ограждение может защищать от света фар встречных машин. В России почему-то всегда пытались добиться этого, увеличивая высоту всего отбойника. А надо было посмотреть на европейский опыт: частокол пластиковых панелей, стоящих перпендикулярно направлению движения машин, отлично закрывает встречную полосу. Увы, на наших дорогах подобное решение встретишь нечасто.

Немецкие автобаны с местами отсутствующим ограничением скорости почти идеальны по части дорожной инфраструктуры. Хороший пример для подражания.

Дорожные знаки

За ограждениями приходят дорожные знаки. На загородных дорогах с учетом более высоких скоростей они должны стоять на большем расстоянии от объекта, о котором предупреждают. После снегопада их необходимо очищать в кратчайшие сроки, ведь отсутствие информации о запрете обгона или текущем ограничении скорости на скользкой дороге может оказаться фатальным.

Электронные табло позволяют показывать водителям ту информацию, которая актуальна в данный момент. Традиционные дорожные знаки этого не умеют.

Сейчас в России начинают перенимать западный опыт с отображением знаков на электронных табло. Такой подход позволяет оперативно предупредить водителей о нестандартных дорожных условиях, авариях и заторах. Это решение должно стать обязательным на скоростных магистралях и по возможности распространиться на все наиболее загруженные и аварийно-опасные направления.

В городе организация движения сложнее, и принципиально важно соблюсти баланс качества предупреждений и их количества. Москве это не удается категорически! Обилие дорожных знаков, гроздьями свисающих со столбов, лишает автомобилистов возможности воспринять всю необходимую информацию. Сейчас (опять же, по примеру Европы) в столице взят курс на уменьшение числа жестянок и их размеров. Опыт езды по улицам с экспериментальными указателями показывает: стало намного лучше. При минимальной скорости читаются предупреждения без проблем.

По количеству дорожных знаков на километр дороги Москве равных в мире нет.

Дорожные знаки, предупреждающие о нерегулируемых пешеходных переходах, стоит дополнительно выделять яркой цветной каймой. Но только их! Если применять подобный «аксессуар» сплошь и рядом, произойдет привыкание, и потенциально опасные места водители замечать перестанут.

Разметка

Финальный этап подготовки дороги к эксплуатации — нанесение разметки. Если с отбойниками и дорожными знаками в России дело обстоит более-менее нормально, то с линиями на асфальте беда. Светоотражающая способность даже сразу после нанесения на дорогу практически отсутствует, после зимы рисунки сходят начисто. Про временную разметку на период проведения ремонтных работ и говорить не хочется. Даже если ее делают, помощи водителям от этого мало: ряды могут увести прямиком в отбойник.

Российские дорожники регулярно рапортуют о внедрении новых технологий в дело нанесения разметки, но для глаз водителей все остается по-прежнему.

На трассах Европы, США, Японии ездить куда приятнее. Разметка светится далеко за границей светового пучка фар. Безопасно и быстро можно передвигаться даже с ближним светом. Линии «почему-то» остаются на асфальте даже на перекрестках, где по ним проезжают тысячи колес в сутки. А зоны ремонта обозначены так, что запутаться и создать аварийную ситуацию крайне сложно. По всем «разметочным» параметрам нашим дорогам до зарубежных еще расти и расти.

В северных регионах, как и у нас, есть проблема укрывающего разметку снега. В Скандинавии некоторые дороги даже не чистят до асфальта, содержа их всю зиму под снежным покровом. Но и для таких условий есть свои решения. Вместо белого цвета для линий используют желтый. Он намного более констрастный: на асфальте заметен не хуже белого, а под снегом — намного лучше. Эту практику переняли и в России. Новый колер для осевой разметки уже прописан в нормативных документах.

Трехмерная разметка пешеходного перехода ненамного дороже обычной, а срабатывает куда лучше.

Вообще с линиями на асфальте можно экспериментировать не только цветом. Некоторые города вместо традиционных лежачих полицейских рисуют объемные «зебры». С непривычки такая и напугать может, так что водители исправно снижают скорость, хотя в реальности никакой неровности нет. Для предотвращения перестроений там, где это запрещено, или съездов на обочину применяют разметку с шумовым эффектом. Линия на вид самая обычная, но есть на ней особые насечки. При наезде на них шиной начинает раздаваться громкий гул. Тоже нельзя сказать, что слишком дорогое решение, но для нашей страны эксклюзив.

Инфраструктура

К составляющим дорожной инфраструктуры, напрямую влияющим на уровень безопасности, также отнесем освещение, качество уборки, количество заправок и мест отдыха. Близка к оценке «отлично» новая платная магистраль М11 Москва — Санкт-Петербург. На всем протяжении сданных в эксплуатацию участков стоят светодиодные фонари, есть оборудованные туалетами стоянки, работает собственная служба эксплуатации и аварийных комиссаров. Пока есть проблемы с заправками, но это временные трудности. Будем надеяться, к этому стандарту подтянутся и другие шоссе.

Уделяя достаточное внимание содержанию дороги, можно добиться снижения аварийности. Не следует перекладывать всю ответственность за дорожные инциденты на водителей или их автомобили.