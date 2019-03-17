Для начала вспомним КоАП. Во всех пунктах статьи 12.9 диапазоны начинаются со слова «свыше». Таким образом, за превышение ровно на 20 км/ч штраф не предусмотрен. За пренебрежение разрешенным лимитом ровно на 40 км/ч штраф последует по пункту за превышение на 21–40 км/ч, так как следующий пункт карает начиная с «лишнего» 41 км/ч.
Если у радара не просрочена поверка, оспорить его «приговор» не удастся. Контраргументы в виде GPS-трека или записи видеорегистратора тоже не помогут. Они не считаются сертифицированными измерителями скорости. Иными словами, с юридической точки зрения полицейский радар — единственно точное устройство, которому можно верить. Все карты на стороне властей, и возможностей для оспаривания «писем счастья» за превышение скорости на данный момент не существует. Даже если действительно имела место неточность радара. Единственный вариант — если прибор «глюкнул» настолько, что в постановлении появилась очевидно несуразная скорость. Например, заметно превышающая максимально возможную для вашей машины.
- Знаете на каком расстоянии полицейские радары определяют вашу скорость? Подробно об этом читайте по ссылке.
- Использование специальных средств контроля снижает шанс получения штрафов. А наличие в багажнике аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки сводят к минимуму темы разговоров с сотрудниками правопорядка!
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