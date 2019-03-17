Оказывается, ненаказуемое превышение скорости в России составляет вовсе не 20 км/ч, как принято считать, а больше. Дело в том, что у любых, даже самых высокоточных приборов существует погрешность измерений. Она учитывается и при вынесении наказаний за превышение скорости. ЗР объясняет, можно ли благодаря этой погрешности смягчить наказание или вовсе его избежать.

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В «письмах счастья» за все нарушения содержатся фотографии, доказывающие факт проступка. Когда речь идет об автобусной полосе, разметке или сигналах светофора, все понятно. Но штрафам за превышение скорости приходится верить «на слово»: результат измерений сертифицированного и прошедшего поверку радара или камеры считается точным по умолчанию.

Для начала вспомним КоАП. Во всех пунктах статьи 12.9 диапазоны начинаются со слова «свыше». Таким образом, за превышение ровно на 20 км/ч штраф не предусмотрен. За пренебрежение разрешенным лимитом ровно на 40 км/ч штраф последует по пункту за превышение на 21–40 км/ч, так как следующий пункт карает начиная с «лишнего» 41 км/ч.

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При измерении прибором, который обеспечивает точность до одного километра в час, минимально в постановлении может значиться 82 км/ч.

Без погрешности, даже минимальной, не работает ни один прибор. Есть она и у комплексов, измеряющих скорость. Их производители обычно заявляют точность 1–2 км/ч или 1–2%. Таким образом, при лимите 60 км/ч штраф за движение на скорости 81 км/ч не пришлют: это может быть погрешность радара.

Если у радара не просрочена поверка, оспорить его «приговор» не удастся. Контраргументы в виде GPS-трека или записи видеорегистратора тоже не помогут. Они не считаются сертифицированными измерителями скорости. Иными словами, с юридической точки зрения полицейский радар — единственно точное устройство, которому можно верить. Все карты на стороне властей, и возможностей для оспаривания «писем счастья» за превышение скорости на данный момент не существует. Даже если действительно имела место неточность радара. Единственный вариант — если прибор «глюкнул» настолько, что в постановлении появилась очевидно несуразная скорость. Например, заметно превышающая максимально возможную для вашей машины.