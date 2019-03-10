Древний радар «Барьер-2М», который стоял на вооружении еще советской ГАИ, фиксировал превышение скорости за 300 метров. Его использовали вплоть до середины 90-х годов. Практически любой радар-детектор того времени обеспечивал большую дальность, так что опасность для лихачей представлял только короткий «выстрел» в конкретную машину, о котором гаджет на стекле предупредить не успевал.
Самые дальнобойные радары
Когда на дорогах начали появляться стационарные радары «Стрелка», для них декларировалась фантастическая дальность выявления нарушителей — до одного километра. По местам установки камер достаточно быстро стало ясно, что это преувеличение. Если бы «Стрелки» действительно были настолько дальнобойными, их бы и ставили в местах с идеальным обзором. Однако большая их часть пряталась за изгибами дорог. Сегодня в технических характеристиках «Стрелки», встречающихся в разных источниках, значится дальность 350–500 метров.
Едва ли не максимальную дальность выявления нарушителей заявляет лазерная «Амата» — до 700 метров. Но есть нюансы. Все зависит от установленного оператором «прицела». И отнюдь не всегда устройство направляют вдаль. Кроме того, для меньшей заметности и ухудшения условий распознавания детекторами мобильные радары обычно прячут за машиной, отбойником или поворотом. Так что зрение электронного автоинспектора оказывается сильно ограниченным.
Играют роль и особенности фиксации нарушений. Населенные пункты вдоль трасс по большей части невелики, предельные возможности зрения радары в них показать зачастую не могут. В городах тоже, но тут дальность ограничивают объекты инфраструктуры и особенности организации движения.
Как избежать штрафа, если уже попал в поле зрения камеры?
В общем случае можно говорить о том, что дальность распознавания радаров и камер не превышает 300–400 метров. Многие работают на 100–250 метров. Наши тесты детекторов показывают, что лучшие модели гаджетов поднимают тревогу при измерении скорости в лоб за 500–1600 метров. Максимальную дальность предупреждения большинство испытанных приборов показывают против «Криса» и «Стрелки».
- Хорошая электроника предназначена для предупреждения автолюбителя о приближении к камерам, а правильный регистратор снимет все в отличном качестве.
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