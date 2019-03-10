Максимальная дальность «прицела» полицейских комплексов зависит от конкретных условий. В каждом случае она индивидуальна. ЗР не пропагандирует нарушения ПДД, а объясняет, когда и как есть смысл тормозить, если вдруг так сложилось, что вы перебрали со скоростью и поздно заметили камеру ГИБДД.

Древний радар «Барьер-2М», который стоял на вооружении еще советской ГАИ, фиксировал превышение скорости за 300 метров. Его использовали вплоть до середины 90-х годов. Практически любой радар-детектор того времени обеспечивал большую дальность, так что опасность для лихачей представлял только короткий «выстрел» в конкретную машину, о котором гаджет на стекле предупредить не успевал.

Самые дальнобойные радары

Материалы по теме 6 радар-детекторов против 8 полицейских радаров — большой тест

Когда на дорогах начали появляться стационарные радары «Стрелка», для них декларировалась фантастическая дальность выявления нарушителей — до одного километра. По местам установки камер достаточно быстро стало ясно, что это преувеличение. Если бы «Стрелки» действительно были настолько дальнобойными, их бы и ставили в местах с идеальным обзором. Однако большая их часть пряталась за изгибами дорог. Сегодня в технических характеристиках «Стрелки», встречающихся в разных источниках, значится дальность 350–500 метров.

Едва ли не максимальную дальность выявления нарушителей заявляет лазерная «Амата» — до 700 метров. Но есть нюансы. Все зависит от установленного оператором «прицела». И отнюдь не всегда устройство направляют вдаль. Кроме того, для меньшей заметности и ухудшения условий распознавания детекторами мобильные радары обычно прячут за машиной, отбойником или поворотом. Так что зрение электронного автоинспектора оказывается сильно ограниченным.

Играют роль и особенности фиксации нарушений. Населенные пункты вдоль трасс по большей части невелики, предельные возможности зрения радары в них показать зачастую не могут. В городах тоже, но тут дальность ограничивают объекты инфраструктуры и особенности организации движения.

Как избежать штрафа, если уже попал в поле зрения камеры?

Материалы по теме Улыбнитесь, вас снимают: за что и как штрафуют дорожные видеокамеры

в теории, есть шансы уйти от наказания, если камера до выхода автомобиля на расстояние 50–250 метров потеряет заранее замеченного нарушителя из вида.

В теории это возможно. Сейчас все полицейские радары работают с фотографиями и видеофрагментами. Засечь нарушителя за 500–1000 метров можно, вот только номер на таком удалении не распознает ни одна камера. Поэтому фотофиксация происходит на минимальной дистанции. Иногда — всего на 50-метровой отметке. Так что,Например, если вы, находясь за рулем легковушки, перестроитесь в соседний ряд за грузовик или автобус.