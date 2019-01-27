Судя по всему, любимое нашими водителями «послабление» в КоАП уйдет в прошлое — штрафовать за нарушение скоростного режима будут жестче.

В России начали на самом высоком уровне обсуждать отмену нештрафуемого скоростного порога «+ 20 км/ч». Сначала об этом заявил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, пару недель спустя его поддержал министр транспорта Евгений Дитрих: «Сейчас мы пришли к тому, что такое решение возможно, и Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до плюс 10 км/ч к существующему ограничению скорости».

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Высказывания других чиновников не дают автомобилистам шансов на сохранение нынешнего порога «+ 20 км/ч», и вполне вероятно, что его отменят уже в наступившем году.

Выиграют от нововведения, безу­словно, операторы камер фиксации нарушений: поток штрафов резко увеличится, а многие из подобных частных компаний получают установленную мзду за каждое зафиксированное и оформленное нарушение. В выигрыше окажется и ГК «Автодор» — компания, управля­ющая платными дорогами в России. Ведь ездить по бесплатным станет мучительно и неприятно из-за огромного количества скоростных ограничений.

Повысится ли безопасность пешеходов, как утверждают сторонники снижения порога скорости? В качестве аргумента они приводят вероятность летального исхода при наезде автомобиля на пешехода: при скорости 30 км/ч она оценивается всего в 5%, при 50 км/ч — в 40%, при 60 км/ч — в 80%. Но из поля зрения защитников пешеходов ускользает инфраструктура: почему на дороге с высокой скоростью движения автомобилей организуется нерегулируемый пешеходный переход? И проблему безопасности будут решать не установкой светофоров или строительством пешеходных переходов, а ужесточением скоростного режима и умножением камер фиксации нарушений.

Между тем за рубежом подход к ограничению скорости иной. Например, в Швейцарии дороги проектируются таким образом, чтобы высокая скорость на них была банально некомфортной. Специальные стандарты SNnorm и TEDnorm отвечают за то, чтобы дорожная инфраструктура препятствовала превышению безопасной скорости движения. Прежде всего это касается кривизны дорог: одно дело ехать по ровной «взлетной полосе», другое — по улице, вьющейся плавной змейкой. Посередине проезжей части даже на двухполосных улицах часто и предсказуемо встречаются островки ­безопасности для пешеходов. Сами пóлосы узкие, ехать быстро просто трудно. Водителю даже не требуется поглядывать на спидометр: превысил или не превысил, - сама дорога навязывает правильный скоростной режим. В России же новые дороги проектируются на скорость 150 км/ч и устанавливается ограничение 90 км/ч. Что это, как не провокация нарушений?

Многие эксперты уже давно предлагали законодательно запретить все нерегулируемые пешеходные переходы через дороги с числом полос более четырех, а на дорогах с тремя-четырьмя полосами организовать островки безопасности или установить светофоры. Подобная модернизация инфраструктуры могла бы сохранить гораздо больше жизней, чем игры со штрафами.

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Каков опыт США, страны с богатой автомобильной историей? Довольно часто на городских дорогах, проходящих через жилые кварталы, дозволенный максимум — 40 км/ч, а на загородных магистралях в подавляющем числе штатов — от 110 до 130 км/ч. Но едут американские водители за городом, как правило, с негласным превышением «+ 10 миль», или «+ 16 км/ч». Если ехать еще быстрее, можно получить обвинение в опасном вождении и схлопотать крупный штраф или даже загреметь за решетку — в зависимости от величины превышения скорости и, соответственно, степени общественной опасности. В США категорически нельзя превышать лимит на десятки километров в час: цена на страховку в следующем году может вынудить такого лихача отказаться от поездок на автомобиле. Впрочем, ограничения скорости по большей части разумные и не провоцируют на нарушения.

Может ли российский автомобилист оспорить ограничение скорости на конкретном участке дороги, которое кажется ему абсурдным и направленным на провокацию нарушений? Например, неоправданное появление знака «40», а следом — камеры фиксации нарушений? Нет! (Исключение — «нелегальные» знаки, то есть не присутствующие в проектах организации дорожного движения.) ­Водителю в такой ситуации остается только беспрекословно подчиняться. Или платить.

Автор: Петр Шкуматов

Фото: DPA/TASS