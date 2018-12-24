ГИБДД спросит водителей, как они относятся к «двадцаточке сверху»

До 1 марта 2019 года МВД и Минтранс должны представить предложения по изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Глава ГИБДД рассказал, что при их подготовке обязательно будут учитываться итоги соцопроса.

Говорить об ужесточении наказания за превышение скорости можно будет только после подготовки стандартов движения по автотрассам, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в интервью радиостанции «Милицейская волна». Такие решения нельзя принимать, пока они не будут серьезно взвешены. Перед подготовкой предложения по снижению допустимого порога ГИБДД намеревается провести социологический опрос и «сделать срезы на разных площадках», сказал начальник Госавтоинспекции.

Он считает, что штраф в 500 рублей, а при «льготном» погашении — 250 рублей, не является достаточным наказанием за превышение скорости на 40 км/ч, при котором тяжесть последствий может быть очень высока. Здесь нужно все переосмыслить.

Конечно же, нужно подумать, снижать ли порог, как-то усиливать ответственность, но в первую очередь в основу всего ложится организация дорожного движения. Пока не будут четко прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать решения по снижению порога ответственности за превышение скорости преждевременно, отметил он.