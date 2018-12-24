ГИБДД спросит водителей, как они относятся к «двадцаточке сверху»

Говорить об ужесточении наказания за превышение скорости можно будет только после подготовки стандартов движения по автотрассам, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в интервью радиостанции «Милицейская волна». Такие решения нельзя принимать, пока они не будут серьезно взвешены. Перед подготовкой предложения по снижению допустимого порога ГИБДД намеревается провести социологический опрос и «сделать срезы на разных площадках», сказал начальник Госавтоинспекции.
Он считает, что штраф в 500 рублей, а при «льготном» погашении — 250 рублей, не является достаточным наказанием за превышение скорости на 40 км/ч, при котором тяжесть последствий может быть очень высока. Здесь нужно все переосмыслить.
Конечно же, нужно подумать, снижать ли порог, как-то усиливать ответственность, но в первую очередь в основу всего ложится организация дорожного движения. Пока не будут четко прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать решения по снижению порога ответственности за превышение скорости преждевременно, отметил он.
- Эксперты полагают, что есть смысл снижать скоростной порог возле школ, больниц и поликлиник, а за городом, возможно, стоит его даже повысить.
- Нарушением скоростного режима часто грешат таксисты, поэтому в агрегаторе Яндекс.Такси даже задумались о том, чтобы отслеживать зарегистрированных в системе таксистов-лихачей и блокировать их.
- Напомним, что за превышение установленной на определенном участке дороги скорости от 0 до 20 км/ч ответственности не предусмотрено, превышение скорости от 20 до 40 км/ч наказывается штрафом в 500 рублей.
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