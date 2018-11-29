Яндекс будет блокировать таксистов-лихачей

Яндекс.Такси будет отслеживать скорость автомобилей, выполняющих заказы через сервис, и обещает блокировать злостных нарушителей.

В последнее время аварии с участием водителей такси только растут: в Москве, например, с начала года их число выросло более чем на треть. При этом порой происходят страшные ДТП, в которых гибнут как водители таксомоторов, так и их пассажиры. Последний случай был зафиксирован на прошлой неделе: спидометр автомобиля в ливрее Яндекс.Такси буквально намотался на столб на Ленинском проспекте в Москве, в аварии погиб пассажир машины, а стрелка спидометра замерла на отметке 110 км/ч.

Видимо, из-за многочисленных аварий сервис Яндекс.Такси объявил о том, что с 1 декабря во всех городах, где представлен сервис, вводится автоматический мониторинг скорости движения машин.

С помощью GPS при выполнении водителем заказа будет отслеживаться его трек и вычисляться скорость. Фактическая скорость будет сверяться с разрешенной на конкретном участке дороги с помощью Яндекс.Навигатора, с помощью которого строятся маршруты. При этом в компании говорят о том, что разработанный алгоритм учитывает помехи, включая значительные изменения геокоординат, и умеет отсекать такие аномалии.

В случае, если реальная скорость превысит разрешенную на 20 км/ч и более, система предупредит об этом водителя через приложение «Таксометр». После нескольких предупреждений для водителя временно будет ограничен доступ к заказам, а в случае серьезных нарушений водитель будет заблокирован в системе. По словам представителей Яндекс.Такси, в ходе тестирования системы 92% водителей, которые нарушали скоростной режим, прекратили это делать после двух уведомлений, 7% — после временного ограничения, а 1% оказался заблокированным в сервисе.

Затем в Яндекс.Такси планируют расширить функционал системы контроля, отслеживая опасную и некомфортную манеру езды водителей: резкие наборы скорости и торможения, резкие повороты и перестроения.

Аналитики при Правительстве России заявили, что поездки на такси безопаснее использования личного автотранспорта.

Недавно Яндекс запустил беспилотное такси. Правда, пока только в Сколково.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, ЦОДД Москвы