Аналитики при правительстве: такси безопаснее личной машины. Вы им верите?

Несмотря на рост аварий с участием такси на 35% с 2015 года, эксперты при правительстве настаивают, что оно безопасно.

Не все работающие в такси автомобили имеют разрешения на перевозку людей

Аналитический центр при Правительстве РФ пришел к выводу, что такси гораздо безопаснее личного автомобиля. Проанализировав статистику ГИБДД, специалисты выяснили, что с 2015 по 2017 годы число аварий с участием такси увеличилось на 35%. Если в начале изучаемого периода их насчитывалось 2100 в год, то в прошлом году произошло уже 2900 ДТП. В то же время общий рост аварийности составил 16,3%. Мы писали, что только с января по сентябрь 2018 года произошло 2300 дорожно-транспортных происшествий с участием такси, почти половина из которых (47%) происходит в Центральном федеральном округе, а в Москве рост количества аварий составил 50%.

Несмотря на приведенные цифры, в аналитическом центре при Правительстве РФ уверены, что такси безопасны, так как смертность в ДТП с их участием снижается и шансы погибнуть в пять раз ниже, чем управляя собственным автомобилем.

«Гипотеза о низком профессионализме водителей, влияющем на аварийность такси, не подтвердилась. По данным страховых компаний, процент вины таксиста в ДТП не выше, чем у среднестатистического владельца легкового автомобиля, хотя годовой пробег такси в среднем в пять раз превышает пробег частного автомобиля», — цитирует доводы аналитического центра издание «Коммерсантъ».

Чтобы исправить ситуацию с аварийностью, следует просто обновить парк автомобилей такси, рекомендуют аналитики при правительстве и советуют завести черные списки нарушителей, которым будет запрещено заниматься перевозками.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов критикует собранную статистику и считает, что на ее основе нельзя делать какие-либо выводы, так как в ней учтены не все автомобили такси.

«Если проанализировать данные агрегаторов заказов и оценки региональных министерств транспорта, то мы сейчас в сфере такси имеем около 2 млн машин. Если бы все они были с разрешениями, то статистика была бы более ужасающей», — объясняет свою точку зрения депутат.

По мнению Александра Старовойтова, к авариям приводит хроническая усталость таксистов, которые, чтобы отработать затраты на автомобиль, вынуждены работать по 12 часов в сутки. К этому привели низкие тарифы, навязанные агрегаторами, такими как Яндекс.Такси, Везет, Maxim и т.п.

«По этой же причине некоторые перевозчики не могут обновить парк машин: на это не остается денег. Агрегатор формирует тариф исходя из своего бизнес-плана по наращиванию подключений. А формировать его следует исходя из стоимости горючего, наличия страховки, зарплаты квалифицированного водителя», — объясняет проблему правозащитник и эксперт в области такси Елена Гращенкова.

По мнению правозащитницы, устанавливать тарифы должен перевозчик, а не агрегатор. Необходимые поправки в федеральный закон о такси №69, устанавливающий правила перевозки, предложили власти Москвы, и документ сегодня находится в Госдуме. Против этой инициативы выступают Яндекс.Такси, Везет и Maxim, прогнозируя рост стоимости поездок.

Агрегаторы диктуют перевозчикам не только цены, но и правила поведения. Например, Яндекс.Такси запретил иконы в салоне автомобилей.

Запрет на иконы, четки и другие религиозные атрибуты в салоне такси очень удивил представителей Русской православной церкви.

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