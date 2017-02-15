В такси запретили четки и иконы

В салоне такси не должно быть никаких посторонних вещей
Запрет распространяется лишь на такси премиального и бизнес-класса сервиса Яндекс.Такси. Новое правило вводится по просьбам пассажиров, видимо, не разделяющих религиозные взгляды водителей и требующих убрать из салонов машин предметы, не входящие в комплектацию автомобилей.
«Пользователи премиальных услуг всегда ставят оценку прошедшей поездке и присылают подробные комментарии. Чтобы рейтинг водителя не снижался, мы сформулировали на нашем сайте перечень рекомендаций о том, как сделать поездку в автомобиле максимально комфортной для пассажира. Одни из самых частых просьб пользователей премиальных тарифов — наличие питьевой воды, плавная езда и отсутствие в салоне личных вещей водителя и предметов, не входящих в комплектацию автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы Яндекс.Такси.
Под запрет также попали еда, игрушки, сигареты, накладки и чехлы для сидений, покрывала и даже газеты на ковриках. Как уточнили в пресс-службе, для личных вещей есть бардачок перед передним пассажиром и в центральном подлокотнике.
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Фото: Unsplash
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