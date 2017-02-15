В такси запретили четки и иконы

Цепи, браслеты и ремни на колеса: свобода на зимней дороге Новые товары интернет-магазина представляет наш опытный консультант Сергеич. Сегодня речь о средствах повышения проходимости на заснеженных дорогах. Как сменить масло в двигателе без смотровой ямы или подъемника Не у всех есть возможность загнать автомобиль на подъемник для того, чтобы провести несложную процедуру по смене моторного масла. ЗР знает способ, при котором не придется откручивать пробку сливного отверстия в поддоне картера двигателя. Даже подлезать под автомобиль не нужно — если, конечно, масляный фильтр расположен в верхней части подкапотного пространства. Разводки ГИБДД: как не лишиться прав за отказ от медосвидетельствования Наш герой Игорь попал в неприятную, но, увы, распространенную ситуацию. На трассе его остановили инспекторы ГИБДД — мол, от него пахнет алкоголем. Водителю предложили два варианта: проехать в больницу либо написать отказ от медосвидетельствования. О том, чего Игорю стоил второй вариант и как ему удалось отбить свои права в суде, читайте в материале ЗР.