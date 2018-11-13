В Москве могут сократить число автомобилей такси

Столичный Дептранс намерен вновь вернуться к вопросу изучения количества необходимых в городе таксомоторов.

Власти Москвы обеспокоились значительно выросшим в городе количеством автомобилей такси. В связи с этим департамент транспорта намерен вновь изучить вопрос их необходимого для жизнеобеспечения города количества.

Несколько лет назад Дептранс заказывал соответствующее исследование в Московском автодорожном институте (МАДИ). Тогда, по словам замруководителя ведомства Дмитрия Пронина, было выяснено, что Москве требуется 55–57 тыс. таксомоторов. Сейчас же ситуация изменилась и требуется новая оценка.

«Мы изучаем подходы, необходимость применения такой законодательной инициативы, которая у нас есть как у субъекта Российской Федерации. Мы изучаем свои возможности, советуемся с бизнесом, анализируем конъюнктуру рынка», — цитирует АГН «Москва» Пронина.

В настоящее время в Москве выдано более 48 тыс. разрешений для автомобилей такси, в Московской области эта цифра превышает 120 тыс. (около половины машин с областными разрешениями работают в столице).

В будущем автомобилям такси придется еще чаще проходить обязательный техосмотр.

Власти хотят, чтобы тарифы на такси устанавливали перевозчики. Но агрегаторы выступили категорически против этого предложения.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС