Машины, часто попадающие в ДТП или имеющие большие пробеги, будут проходить обязательный техосмотр чаще, чем новые и безаварийные.

Такую реформу уже разрабатывает АО «Электронный паспорт», являющийся, в том числе, оператором системы электронных паспортов (ЭПТС). При этом программы обязательного техосмотра индивидуализируют.

Сейчас в «Электронном паспорте» создают систему мониторинга, в которую будут попадать данные о ДТП, особенностях эксплуатации (например, в такси), страховых случаях и пробеге. Соответственно, на основе анализа будет формироваться «хорошая» история, тогда техосмотр станет проводиться реже и по упрощенной схеме, и «плохая» — техосмотр придется проходить чаще и он будет дороже. В определенных ситуациях могут вводиться ограничения на эксплуатацию или даже полный запрет эксплуатации с передачей данных в ГИБДД.

Глава АО «Электронный паспорт» Борис Ионов говорит о том, что индивидуальные программы обязательного техосмотра можно сделать для отдельных категорий транспортных средств и моделей. Обычные автомобили, заявил Ионов «Коммерсанту», смогут проходить ТО раз в год, а вот такси с ежегодными пробегами под 200 тыс. км обязаны будут делать это раз в три месяца.

В «Электронном паспорте» говорят, что новую систему можно вводить лишь через несколько лет, когда в ЭПТС накопится достаточно информации о транспортных средствах. Кроме того, потребуется внести изменения в закон «О техосмотре» и другие нормативные акты.

Эксперты считают такую инициативу преждевременной и для начала предлагают разобраться с повальной продажей диагностических карт, ведь сегодня не выполняются элементарные требования по прохождению техосмотра, так что об индивидуализации процедуры говорить рано.

Летом страховщики потребовали повысить расценки на прохождение обязательного техосмотра: по их мнению, слишком низкая цена как раз и привлекает мошенников, оформляющих диагностические карты.

Минэкономразвития хочет увеличить штраф для тех, кто не прошел техосмотр, до 2000 руб.

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