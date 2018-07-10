Правительство РФ продолжает работать над масштабной реформой техосмотра в России. В очередной порции правок к законопроекту Минэкономразвития предлагает увеличить штраф для водителей, ездящих без техосмотра, до 2000 рублей.

Техосмотр наравне с ОСАГО находится в России в кризисе и не работает должным образом. В феврале вступили в силу новые правила техосмотра, а в мае их слегка подкорректировали, но все внедренные изменения носят, скажем так, косметический характер. Масштабная же реформа, которая все изменит, пока только прорабатывается правительством вместе со страховщиками и ГИБДД, и в прессу регулярно просачиваются новые сведения о грядущих изменениях.

Сегодня газета «Известия» сообщила, что штраф для водителей за езду без техосмотра составит не 800 рублей, как планировалось ранее, а 2000. Выявлять нарушителей будут камеры фотовидеофиксации раз в сутки.

Еще газета сообщает, что для владельцев пунктов техосмотра, работающих без аккредитации, введут уголовную ответственность (максимальное наказание — 5 лет тюрьмы), но об этом было известно еще летом прошлого года.

Также, напомним, законопроектом предусмотрена уголовная ответственность для операторов легальных пунктов ТО за внесение в ЕАИСТО заведомо ложных сведений: штраф до 80 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет. В случае, если подлог совершен группой лиц по предварительному сговору, наказание жестче — штраф до 500 тысяч рублей или до 2 лет лишения свободы; а за то же нарушение, повлекшее тяжкие последствия, — до 4 лет тюрьмы.

Сколько еще ждать полномасштабной реформы техосмотра в России, можно только гадать — слишком много участников в ней задействовано, и каждый тянет одеяло на себя. Так, например, в апреле стало известно, что МВД хочет вернуть техосмотр себе, несмотря на печальный опыт прошлых лет.