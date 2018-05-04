Правила техосмотра снова изменили: все подробности

С сегодняшнего дня вступил в силу в очередной раз измененный закон об обязательном техосмотре. Водителей новые поправки почти не касаются.

Поправки утверждены в апреле, а предыдущие изменения вступили в силу еще в феврале этого года, и там действительно есть изменения, касающиеся всех автовладельцев. Поправок, которые действуют с сегодняшнего дня, еще меньше, чем в предыдущий раз.

Так, согласно нынешней редакции, диагностическая карта выдается владельцу в любом случае, даже если обязательный техосмотр его автомобиль не прошел. Естественно, с отметкой о том, что машина не соответствует требованиям безопасности, и с пометками, что именно в нем неисправно.

Несмотря на то, что талоны техосмотра заменили диагностическими картами еще в 2011 году, в законе по-прежнему встречалось его упоминание: так, регионы могли устанавливать предельную плату за выдачу дубликата талона техосмотра, а профессиональные объединения должны вести учет талонов. Чего они, конечно же, сделать не могут, так как талонов попросту больше нет.

Однако водителям не стоит расслабляться: готовится масштабная реформа всей процедуры техосмотра. Минэкономразвития, страховщики и МВД хотят полностью исключить возможность торговли талонами техосмотра, чем грешат многие операторы. Проект был подготовлен еще в прошлом году, но в правительстве потребовали от заинтересованных ведомств внести поправки. Связано это с тем, что в проекте много неточных формулировок и неясностей. Вероятнее всего, проект будет принят в этом году.

Фото: depositphotos.com