Почему провалится очередная реформа техосмотра. Мнение читателя

Валерий Михайлов из Екатеринбурга уже не первый год трудится в системе техосмотра автомобилей и, как и многие его коллеги, с надеждой ждал перемен в этой сфере. Однако грядущие изменения в законодательство о техническом осмотре их категорически не устраивают. О чем Валерий и написал в нашу редакцию.

Обсудили коллективом проект законодательства о техническом осмотре. И если честно, не видим там серьезных преобразований.

Главное, что там не решено, — это у кого останется база ЕАИСТО. Если она останется у страховщиков, то это будет бесконтрольно, безнадзорно и безответственно. Приведу пример. Наш пункт технического осмотра находится в Екатеринбурге, и вдруг в нашей базе появляются автомобили, прошедшие техосмотр у нас, но зарегистрированные на Сахалине, в Астрахани, Кирове, Ставрополе и на других территориях страны. Мы, конечно, к этому непричастны: эту информацию продали из базы, которая находилась у страховщиков.

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Вот и гендиректор союза «Техэкперт» Сергей Зайцев считает, что контроль над базой ЕАИСТО нельзя передавать страховщикам. «Компании ведь финансово заинтересованы в продаже как можно большего числа полисов, а значит, им нужно, чтобы водитель получил диагностическую карту, — сказал он изданию „КоммерсантЪ“. — РСА не может контролировать работу компаний, брокеров и агентов. Сейчас на рынке порядка 3 тыс. нелегально работающих операторов ТО, остановить их крайне сложно». По его мнению, необходимо вернуть контрольные функции в МВД и создать Российский союз операторов техосмотра.

И, конечно же, надо вернуть талон технического осмотра. При значительном сокращении штата сотрудников ГИБДД невозможно будет останавливать каждую машину и проверять, прошла ли она технический осмотр. А здесь будет наглядно и четко видно: кто прошел технический осмотр, а кто не прошел. Техталон укрепит дисциплину водителей по всей стране.

Надежда на камеры видеонаблюдения ничем не оправдана. Камера хорошо работает только на перекрестке, в городе. А в малых городах и поселках их вообще нет, и неизвестно, когда будут. Основные дороги не защищены никем, кроме сотрудников ГИБДД.

Без техосмотра никак не обнаружить изменения в конструкции автомобиля, что тоже напрямую влияет на безопасность. Сейчас это встречается постоянно и практически стало нормой.

Теперь о страховщиках. Они говорят, что минимальный тариф за техосмотр должен составлять 1000 рублей, то есть он вырастет более чем в 3 раза, если отталкиваться от самого низкого по регионам. Это говорит об их заинтересованности и нежелании выпускать техосмотр из своих рук. Мы, проводящие техосмотр, настаиваем на том, чтобы тариф не повышался, потому что чем адекватнее цена, тем больше народу приедет добровольно. И это, конечно, повысит безопасность и уменьшит число аварий по вине неисправных автомобилей.

В новом проекте техосмотра не предусмотрено обязательное участие специалиста по эксплуатации автомобилей на газовом топливе. И если установку газового оборудования сейчас стали фиксировать в ГИБДД, то при прохождении техосмотра на каждом пункте ТО должен быть такой специалист. Ведь количество газовых автомобилей — не только на пропан-бутане, но и на природном сжиженном газе — будет только расти.

Думаю, что для автомобилей, перевозящих пассажиров, нужно обязательно выделить специальные пункты техосмотра, которые будут хорошо оборудованы и укомплектованы. Нельзя, чтобы автобусы, перевозящие людей, проходили техосмотр где-то в глубинке, где он проводится «на коленке», без соответствующего оборудования и кадров.

В проекте как-то размыта ответственность всех участников технического осмотра: МВД, страховщики, техэксперт, ЦБ, который курирует страховщиков. И тут получится точно по русской пословице: «У семи нянек дитя без глаза».

Текст: Валерий Михайлов, ООО «Технический осмотр» (г. Екатеринбург)

Фото: Валентина Свистунова/Интерпресс/ТАСС