Техосмотр подорожает, а штраф появится уже в этом году

Страховщики считают, что стоимость обязательного техосмотра для получения диагностической карты очень низкая, потому в этой сфере и происходит масса нарушений.

Пакет документов, ужесточающих контроль за техосмотром, будет внесен правительством в Госдуму в сентябре.

Пакет поправок в законодательство был одобрен правительством в начале августа этого года. Он предусматривает возвращение штрафа для тех, кто не прошел техосмотр (2000 руб.), а также серьезное ужесточение наказания для операторов техосмотра, которые допускают нарушения или выдают диагностические карты без проверки автомобилей.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что стоимость диагностической карты должна быть серьезно увеличена, так как ее невысокая цена порождает массу нарушений.

«По нашему мнению, стоимость техосмотра занижена, поэтому происходит большое количество нарушений. По такой стоимости проводить техосмотр многим операторам невыгодно, из-за этого происходят большие проблемы. Поставлена задача доработать методики определения реальной стоимости технического осмотра. Она все-таки должна подняться, в том числе из-за того, что на операторов налагается новшество — фото- и видеофиксация. Небольшое поднятие произойдет», — цитирует АСН заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова.

РСА сохранит за собой функции органа, занимающегося аккредитацией операторов техосмотра. При этом в союзе усилят контроль за операторами, которые будут обязаны указывать пропускную способность пунктов инструментального контроля. В случае, если компания укажет ее на уровне 10–12 автомобилей в день, а диагностических карт будет выписывать больше, то ей грозят проверки со стороны контролирующих органов.

А вот видеофиксацию прохождения техосмотра введут позднее. Причем в Госдуме уже раскритиковали данное предложение. Замглавы комитета по конституционному законодательству и автор большинства «водительских» поправок в законодательство Вячеслав Лысаков назвал такое решение «вчерашним днем».