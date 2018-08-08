Камеры не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО с сентября

Принято решение о переносе сроков введения штрафов за отсутствие «автогражданки» с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений.

Камеры автоматический фиксации нарушений ПДД не будут «выписывать» штрафы за езду без действующего полиса ОСАГО. Выяснилось, что власти до сих пор не определились, по какой статье штрафовать водителей, а также как часто это делать. Ведь каждый комплекс будет фиксировать езду без полиса, а значит готовить постановление о штрафе.

При этом в Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили о своей полной готовности к нововведению и доступе к базе АИС РСА, где хранится информация обо всех действующих полисах.

«Есть некий сдерживающий фактор, потому что до конца не определились с тем, по какой статье и в каком количестве выставлять в данном случае штраф. Это одна из проблем, которая на сегодняшний момент, в том числе, является неким тормозом», — цитирует РИА Новости исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.

Предполагалось, что вначале в качестве эксперимента камеры будут фиксировать езду без ОСАГО в Москве, а затем в Татарстане. В случае успешного проведения эксперимента нововведение планируется распространить на всю Россию.

В июле столичный ЦОДД заявил, что его оборудование готово для того, чтобы выписывать штрафы за отсутствие ОСАГО.

А еще водителей ждет штраф за непройденный обязательный техосмотр. Наличие диагностической карты также будут проверять камеры.

Фото: ТАСС