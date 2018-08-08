Камеры не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО с сентября

Камеры автоматический фиксации нарушений ПДД не будут «выписывать» штрафы за езду без действующего полиса ОСАГО. Выяснилось, что власти до сих пор не определились, по какой статье штрафовать водителей, а также как часто это делать. Ведь каждый комплекс будет фиксировать езду без полиса, а значит готовить постановление о штрафе.
При этом в Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили о своей полной готовности к нововведению и доступе к базе АИС РСА, где хранится информация обо всех действующих полисах.
«Есть некий сдерживающий фактор, потому что до конца не определились с тем, по какой статье и в каком количестве выставлять в данном случае штраф. Это одна из проблем, которая на сегодняшний момент, в том числе, является неким тормозом», — цитирует РИА Новости исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.
Предполагалось, что вначале в качестве эксперимента камеры будут фиксировать езду без ОСАГО в Москве, а затем в Татарстане. В случае успешного проведения эксперимента нововведение планируется распространить на всю Россию.
- В июле столичный ЦОДД заявил, что его оборудование готово для того, чтобы выписывать штрафы за отсутствие ОСАГО.
- А еще водителей ждет штраф за непройденный обязательный техосмотр. Наличие диагностической карты также будут проверять камеры.
Фото: ТАСС
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