Агрегаторы не хотят давать таксистам тарифную свободу: это может плохо закончиться!

Сейчас цену в мобильных приложениях по заказу такси формирует программный алгоритм агрегаторов, а столичные власти предлагают передать регулирование самим перевозчикам.

Столичные власти разработали дополнения к проекту нового закона о такси, среди которых есть предложение запретить агрегаторам устанавливать тарифы на поездки. Это смогут делать сами перевозчики. Индивидуальные таксисты и таксомоторные компании будут отправлять агрегаторам свои тарифные меню, те публиковать их в свободном доступе, а клиенты смогут выбирать, сообразуясь со своими возможностями.

Сейчас крупнейшими онлайн- и телефонными агрегаторами являются компании: Везет, Яндекс.Такси, Uber, Maxim, Ситимобил и Gett.

В редакцию «За рулем» пришло совместное заявление от нескольких из них: Ситимобил, Везёт, Maxim и Яндекс. В письме отмечается, что предложение Дептранса грозит откинуть российский рынок такси на 15 лет назад и перечеркнуть все достижения последних лет — легальное такси, новые автомобили, прозрачные и невысокие цены, быструю подачу машины.

Сейчас цена на поездки в онлайн-сервисах определяется рынком по соглашению с партнерами-таксопарками и индивидуальными предпринимателями. Единый максимальный тариф — основа работы онлайн-сервисов. Это позволяет передавать заказ ближайшему свободному водителю, сокращать время подачи машины — до 4–5 минут в любую точку города — и формировать понятную стоимость поездки, которая не меняется в пути.

«Законодательный запрет на участие онлайн-сервисов в определении тарифов приведет к тому, что о прозрачности цен и быстрой подаче машины можно будет забыть. Заказы будут получать те водители, которые предложат наименьшую цену, но при этом они могут находиться в нескольких десятках километров от пассажиров. Следовательно, холостой пробег машин значительно вырастет, увеличится средняя цена поездки. Такси станет недоступным для миллионов людей, которые пользуются им каждый день. Падение спроса оставит десятки тысяч водителей без работы, а таксопарки будут вынуждены отказаться от части флота и не смогут вывести машины на линию» — говорится в совместном заявлении.

Таксисты же предложение столичных властей поддерживают, так как считают, что агрегаторы им недоплачивают. Как это отразится на потребителях, неясно. Скорее всего, услуга, в случае принятия этого предложения, подорожает. Также непонятно, как при предлагаемой схеме пассажиры будут выбирать такси.

Передача регулирования тарифов такси непосредственно перевозчикам не единственное изменение, которое предлагают столичные власти. Они также выступают за запрет работы таксистам с иностранными правами; сохранение права каждого региона ограничивать количество автомобилей такси, требований к цвету автомобилей и проведению государственного контроля раз в год. Также среди норм — установка единых требований к легковым такси, водителям, таксометру, типу регистрационного знака, количеству посадочных мест и режиму работы водителей.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС