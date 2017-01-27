В 2020 году в России появится беспилотное летающее такси

Летательный аппарат, который уже находится на испытаниях, сможет разгоняться до 200 км/ч.

Горизонтальный полет аэротакси над ночным городом

Разработкой прототипа летающего такси занимаются инженеры Национального исследовательского технологического университета МИСиС. По предварительным оценкам, аппарат должен быть готов к 2020 году.

Заказчиком разработки транспортного средства является российская компания «Бартини». В данный момент работы над проектом, которые ведутся в центре прототипирования высокой сложности НИТУ МИСиС «Кинетика», уже подходят к концу. Летательный аппарат — будущее аэротакси — уже находится на испытаниях.

Испытания аэротакси

Работать аэротакси будет по трем принципам: электротяга, подвижное крыло и вертикальные взлет и посадка. После взлета винты аппарата поворачиваются перпендикулярно корпусу, после чего он летит, как самолет.

«В нашем электролете реализованы функции и квадрокоптера, и „летающего крыла“, и так называемого конвертоплана», — объясняет технический директор «Бартини» Виталий Салатов.

Для увеличения тяги винты летательного аппарата используют эффект Бартини. То есть они имеют парное расположение, особую металлическую окольцовку и вращаются в разные стороны.

Разработка аэротакси в центре прототипирования высокой сложности НИТУ МИСиС «Кинетика»

«Корпус изготовлен из полимерных материалов, оси — из стали, питание осуществляется от литиевых батарей. Вес прототипа — порядка 60 кг, а скорость — порядка 200 км/ч. Аппарат управляется дистанционно. Непосредственно взлет, поддержание в воздухе и перемещение аппарата происходят за счет четырех „крыльев“ — парных винтов, закрепленных на подвижных осях, — это эффект Бартини, названный в честь итальянского авиаконструктора».

Разработчики уверены, что аэротакси будет пользоваться большим спросом. Потребность в перемещениях по воздуху есть не только в крупных городах, скованных дорожными заторами, но и в сельской местности, где качество дорог, если они есть, оставляет желать лучшего.

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Фото: МИСиС