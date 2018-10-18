В Дубае заработал сервис беспилотного такси

О запуске первого в городе сервиса автономного такси заявило муниципальное агентство дорожного транспорта Дубая. Курсировать беспилотник будет в районе местной Силиконовой долины.

Планы у властей Дубая амбициозные: к 2030 году 25% поездок по городу должны совершать беспилотники. Первое беспилотное такси начинает курсировать в районе Dubai Silicon Oasis, сообщает издание из Эмиратов rta.ae.

Пока с помощью беспилотника будут решаться проблемы, связанные с первой и последней милями, когда нужно доехать до строго определенной точки, а также на нем можно совершать короткие поездки между районами и добираться до развлекательных заведений, отметил генеральный директор Агентства общественного транспорта RTA Ахмед Бахрозян.

Система автопилотирования автомобиля Mercedes-Benz E-Класса состоит из сенсоров, камер и радаров. Беспилотник сканирует и определяет окружающие объекты, а также контролирует любой объект, который представляет потенциальную опасность для столкновения.

Тестировать автомобиль будут в течение трех месяцев. Он может ездить со скоростью до 35 км/ч, а в салоне с комфортом размещаются четыре человека, включая водителя. Водитель должен перехватить управление, если в автомобиле произойдет технический сбой. Для этого просто нужно нажать кнопку, которая переключает режимы с автономного на управляемый человеком.

В России первыми пассажирами беспилотного такси стали премьер-министр Дмитрий Медведев и глава «Яндекса» Аркадий Волож.

А знаете ли вы, что первому беспилотнику недавно исполнилось 50 лет?



Фото: rta.ae