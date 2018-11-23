В РПЦ удивились запрету на иконы и четки в такси

Представитель Русской православной церкви посоветовал спокойнее относиться к чувствам верующих.

Недавний запрет Яндекс.Такси водителям автомобилей такси премиальных и бизнес-тарифов на нахождение в салоне автомобиля личных вещей, включая иконки и четки, был прокомментирован пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По его мнению, компании надо более спокойно относиться к чувствам верующих, ничего предосудительного в предметах религии в салоне автомобиля нет.

«Мне кажется, нам нужно с большим спокойствием относиться к проявлению религиозных чувств людей и в данном случае — религиозных чувств водителя, который может захотеть, чтобы во время работы перед ним была икона или какой-то мусульманский символ, если он исповедует ислам. Я не знаю, чем компания-перевозчик мотивировала такое чрезмерное беспокойство, но эти религиозные символы, которые дороги тому или иному человеку, ничьих чувств не оскорбляют. И это ограничивать, мне кажется, немножко чересчур, немножко перестарались», — заявил агентству «Москва» пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Отдельно он отметил, что лично ему приятно, когда в машине есть икона и его не оскорбляют вещи исламского культа, ведь многие таксисты в России мусульмане. По словам Волкова, те, кого не устраивают иконы в салоне автомобиля, попросту являются нетолерантными людьми, а проявлений таких чувств нужно избегать.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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