В РПЦ удивились запрету на иконы и четки в такси

Недавний запрет Яндекс.Такси водителям автомобилей такси премиальных и бизнес-тарифов на нахождение в салоне автомобиля личных вещей, включая иконки и четки, был прокомментирован пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По его мнению, компании надо более спокойно относиться к чувствам верующих, ничего предосудительного в предметах религии в салоне автомобиля нет.
«Мне кажется, нам нужно с большим спокойствием относиться к проявлению религиозных чувств людей и в данном случае — религиозных чувств водителя, который может захотеть, чтобы во время работы перед ним была икона или какой-то мусульманский символ, если он исповедует ислам. Я не знаю, чем компания-перевозчик мотивировала такое чрезмерное беспокойство, но эти религиозные символы, которые дороги тому или иному человеку, ничьих чувств не оскорбляют. И это ограничивать, мне кажется, немножко чересчур, немножко перестарались», — заявил агентству «Москва» пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
Отдельно он отметил, что лично ему приятно, когда в машине есть икона и его не оскорбляют вещи исламского культа, ведь многие таксисты в России мусульмане. По словам Волкова, те, кого не устраивают иконы в салоне автомобиля, попросту являются нетолерантными людьми, а проявлений таких чувств нужно избегать.
- Столичный Дептранс намерен сократить количество таксистов на улицах Москвы.
- Количество ДТП с участием автомобилей такси в Москве увеличилось в полтора раза.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Читать комментарии (5)