Правительство хочет наказывать за превышение скоростного лимита на 10 км/ч

Кабмин поручил МВД и Минтрансу «подготовить предложения» по усилению санкций за ряд нарушений ПДД.

До 1 марта 2019 года МВД и Минтранс должны представить предложения по изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Сейчас превышение скорости до 20 км/ч ненаказуемо. Этот порог хотели отменить еще в 2014 году, но до дела так и не дошло. В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов снова поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение Максима Акимова, напоминает «Коммерсантъ».

За 11 месяцев текущего года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч — это самое распространенное нарушение ПДД. Понятно, что если скоростной порог понизят, то количество штрафов резко возрастет, а с ними и поступления в региональные фонды.

Начальник ведомства Михаил Черников считает порочной существующую практику, когда водители выбирают скорость по принципу «знак + 20 км/ч», но по поводу снижения порога высказывается осторожно — дескать, менять норму можно лишь проведя ревизию улично-дорожной сети, чтобы понять, насколько это необходимо и как отразится на безопасности дорожного движения.

Эксперты полагают, что снижать скоростной порог есть смысл возле медицинских и учебных заведений, а за городом, возможно, стоит его даже повысить. Но поскольку статистики, подтверждающей рост аварийности из-за превышения скорости на 20 км/ч, нет, то обсуждать эту тему бессмысленно, тем более что эту «двадцаточку сверху» власти всегда учитывают при расстановке знаков.

Кроме того, МВД и Правительству Москвы поручено представить предложения по усилению борьбы с подложными и нечитаемыми номерами, нарушением правил стоянки и остановки.

Нарушением скоростного режима часто грешат таксисты, поэтому в агрегаторе Яндекс.Такси даже задумались о том, чтобы отслеживать зарегистрированных в системе таксистов-лихачей и блокировать их.

С помощью телематических систем удалось выявить регионы с самыми быстрыми водителями в стране. Среди лидеров — Смоленская, Тверская и Новгородская области.

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